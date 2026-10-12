民主黨靠「將一切歸咎川普」打選戰 政策綱領避談民生

期中選舉的民主黨候選人大都打著反川普旗幟參選，圖為獨立的聯邦參議員桑德斯(左)在緬因州為民主黨候選人傑克森助選。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨雖有望在期中選舉後重掌國會，但目前主要靠反川普情緒與追責策略，對住房、物價與醫療等民生政策仍缺乏明確且一致的執政藍圖。

距離期中選舉投票僅剩數周，民主黨 幾乎篤定奪回眾議院，甚至有機會掌控參議院，但外界開始追問：民主黨勝選之後，具體的執政計畫是什麼？

華盛頓郵報 報導，密西根州民主黨聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)上月在威斯康辛州麥迪遜舉行的「首都時報」思想節(Cap Times Idea Fest)上提醒黨內同志們：「民主黨人不應誤解期中選舉的結果，誤會大家再次喜歡民主黨。」

絲拉金表示，民主黨「有責任向公眾提出積極且明確的政策綱領」，因為期中選舉往往是對執政領袖不滿的公投。

回顧歷史，在野黨奪回國會，多半會推出全套具體政策，這些承諾為新的多數黨派提供執政藍圖，但許多條款仍在參院卡關。

1994年共和黨睽違40年重掌眾院，列舉十點「與美國人民的契約」，包括要求議員遵守適用全國的法律、增訂平衡預算修憲條款並限制國會議員任期；2006年，民主黨奪回國會多數時，疾呼「六項06法案」(Six for 06)，內容包括調高最低工資，並允許聯邦醫療保險計畫(Medicare)議價以壓低藥價。

今年情況迥異，右翼智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)專精國會事務的資深研究員科薩爾(Kevin Kosar)說：「民主黨基本上是靠著『將一切歸咎川普 總統』來贏得這場選舉。」

曾兩度擔任民主黨國會競選委員會(DCCC)主席的前眾議員伊色列(Steve Israel)提醒，別因民眾對川普的反感，而忽略了選民在意的可負擔性議題。

兩院民主黨議員目前提出的主張，大多是追究川普及其政府的責任，包括運用多數黨傳票權強化調查，並撤回川普最不受歡迎的極端作為。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)上周表示，若重掌議事主導權，可能重啟本會期在參院受阻的議題，包括延長已到期、讓「可負擔健保法」(ACA)保費更負擔得起的稅額抵免、撤銷川普對加拿大課徵的關稅並廢除終止聯邦員工團體協商權的行政命令等。

不過，在選民最關心的生活成本方面，民主黨缺乏明確政策。

傑佛瑞斯被視為未來眾院議長，他承諾「高度專注」民生議題，卻只成立五個工作小組，分別處理住房、油價與公用事業、雜貨與商品、照護及醫療。

此外，傑佛瑞斯刻意讓偏自由派與偏中間派的議員擔任召集人，凸顯黨內對立法內容缺乏共識，如黨內兩派對於推動政府主導的「全民醫療保險」(Medicare-for-all)或鞏固ACA仍無定見。

傑佛瑞斯說：「我們現在聚焦衝過終點線，確保11月3日翻轉足夠席次奪回多數，再積極準備於1月3日新國會開議時能夠快速開始。」