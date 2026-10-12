民主黨極左派崛起 背後神祕金主曝光

期中選舉崛起一批民主黨新左派，其中代表人物是密西根州聯邦參議員候選人薩依德，圖為薩依德在一家咖啡館發表政見。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨極左派近年獲得新興金主挹注，從反AIPAC Super PAC到索羅斯家族與年輕專業人士，都在支持進步派候選人並推動反以色列與生活成本訴求。

民主黨 內左翼陣營，在選戰中籌集和花費的資金遠遠趕不上許多共和黨人，甚至不及民主黨內建制派，但隨著極左翼勢力逐漸壯大，支持者正努力拓展資金來源，一群新的金主悄然出現。

華爾街日報報導，今年在密西根州，一個新成立、誓言對抗親以色列 勢力資金的超級政治行動委員會(Super PAC)，捐出逾50萬元，協助進步派候選人薩依德(Abdul El-Sayed)競選聯邦參議員。該組織的金主幾乎不為人知，其中許多人在去年之前從未捐款給政治活動，但此後每人捐款金額最高已達100萬元。

在紐約州 ，民主黨頭號金主索羅斯(George Soros)之子艾力克斯·索羅斯(Alex Soros)慷慨捐款給進步派政治人物，包括華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)，以及明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)。

費城則有外部團體出資近100萬元購買電視廣告，為民主黨社會主義者拉布(Chris Rabb)助選。廣告強調，他獲得紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)背書，也願意為實施全民醫療保險(Medicare for All)奮戰。

在過去的選舉中，進步派的大金主通常是年紀較大的富裕嬉皮或好萊塢人士。而新興的捐助群體則更加年輕，他們許多人來自南亞或中東，並在科技和醫療等領域工作。而曼達尼(Zohran Mamdani)去年秋天當選紐約市長，更開啟了極左派政治的新時代，催生出一群新的政治捐助者，其中許多人批評中東戰爭、不滿親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」(AIPAC)的支出。

募款公司NWF Strategies的執行長卡利尤爾(Sathvik Kaliyur)表示，他的目標是讓那些並非出身富裕的候選人更輕鬆地競選公職；該公司的客戶就包含曼達尼和薩依德。許多最大筆的捐款都流向了一個Super PAC「美國優先」(American Priorities)，該組織旨在成為一股「反AIPAC」的力量。

「美國優先」已利用其資金來支持批評以色列的進步派人士，包括投入超過100萬元，協助左翼工會組織者瓦爾德茲(Claire Valdez)、政治新秀雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)在紐約州國會初選中勝出，兩位亦都是獲得民主社會主義聯盟(DSA)支持的候選人。她們的宣傳廣告並未將以色列或巴勒斯坦領土列為議題，而是強調了可負擔性(生活成本)，以及兩位女性都得到曼達尼的背書。