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川普貿易戰使美國製造商承壓 民主黨盼期中選舉藉此反攻

中央社／俄亥俄州北傑克遜11日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

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文章摘要整理：

川普再度加徵關稅後，美國製造商面臨原料與運輸成本雙升，俄亥俄州鋁製品業者壓力尤甚，相關民怨也成為民主黨期中選舉攻防焦點。

美國總統川普去年重掌白宮後加徵關稅，對於在俄亥俄州經營鋁製品工廠的倫德來說，這意味著公司每年要多付出數百萬美元的成本，近期伊朗戰爭也讓運費進一步飆升。

法新社報導，倫德（Doug Rende）是俄亥俄州北傑克遜（North Jackson）Shapes Unlimited公司的執行長，該公司生產並經銷用於圍籬等設施的鋁建築製品。

在11月期中選舉逼近之際，他也是眾多因川普（Donald Trump）經濟政策而苦惱的美國製造商之一。

倫德對法新社說：「如果要用一個詞來形容，那就是令人沮喪。」

自去年1月重返白宮以來，川普動用行政權，對諸多產品及國家加徵關稅。

他對鋁加徵的關稅從他首度執政的10%一路調升，去年先漲至25%，之後更拉高到50%。

倫德感受到明顯衝擊，他說：「光是今年，額外成本就高達450萬至500萬美元。…終端消費者願意承擔的成本有限，所以我們吸收了相當大的一部分。」

這些額外開支還包括美國聯手以色列對伊朗作戰，導致油價飆漲，進而使得運輸費用大增。

倫德稱，來自供應商的貨物，每貨櫃收取的附加費超過6500美元。因此他已暫緩招募新人，轉而加碼投資自動化組裝。

除了鋁製品外，川普的關稅措施也影響到鋼及汽車，同時美國貿易夥伴也面臨不同程度的額外關稅。

儘管有一些美國製造業者因外國競爭對手遭遇關稅障礙而受益，但也有人因成本飆升以及持續的不確定性而苦苦掙扎。

川普與加拿大的貿易紛爭，以及與伊朗的戰事，都深化了外界的憂慮。對川普貿易政策的不滿，也成為民主黨爭取在11月期中選舉翻轉參眾兩院控制權的主軸之一。

精華 FAQ

  • Shapes Unlimited執行長倫德表示，公司因鋁關稅與相關成本，今年額外支出已達450萬至500萬美元，終端售價又難以全數轉嫁，因此只能自行吸收大部分壓力。

  • 內文指出，美國與以色列對伊朗作戰引發油價上漲，連帶推升運輸費；供應商每個貨櫃還加收逾6500美元附加費，進一步擠壓工廠獲利空間。

  • 因為川普貿易政策讓部分製造商承受高成本與不確定性，對關稅的不滿正在擴散；民主黨希望把這些經濟壓力轉化為選票，藉此翻轉參眾兩院控制權。

川普 貿易戰 民主黨

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