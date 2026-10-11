司法部鬆綁規範 部長、高階政務官可投入競選活動

司法部長布蘭奇。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部內部備忘錄放寬高階任命官員的政治活動限制，允許以個人身分參與造勢與拉票，司法部長布蘭奇因此出席共和黨活動而引發對司法獨立的質疑。

聯邦司法部 長布蘭奇(Todd Blanche) 9月出席共和黨 期中選舉大會並發表演講，又出席了北卡州聯邦參議員共和黨候選人的造勢集會。此舉引發外界批評，指他違反長期以來司法部長須保持政治獨立的原則，有關司法獨立與黨派利益的爭議隨即迅速升溫。

根據哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，主管行政及財務的助理司法部長勞里亞(Jolene Ann Lauria)本周稍早發出一份備忘錄，指出司法部早已放寬對高階政治任命官員的限制，他們可以在競選集會發言、拉票，甚至可擔任全國性政黨的代表或官員，只要這些活動是以個人身分參加。

她又說，這項放寬政策適用於司法部長、副司法部長、助理司法部長、聯邦調查局局長、聯邦檢察官及其他官員。

一直以來，高階政務官員，尤其是須經參院確認的總統提名官員，雖可參與特定範圍的政治競選活動，但仍受到1939年8月2日通過的「哈奇法案」(Hatch Act)嚴格約束，確保聯邦政府行政中立。尤其重要的是，司法部長等高官更受到特殊限制，嚴禁參與政黨活動以維護司法獨立及中立。

勞里亞發出的備忘錄也指出，放寬規範已從2025年12月19日起生效。

公共廣播新聞(PBS)當時率先報導這個消息說，這個備忘錄是前司法部長邦迪(Pam Bondi)任內出爐，放寬對高階政治任官員的限制，允許他們參加政黨集會及籌款活動，而且明確指出，由總統提名並經參議院確認的司法部官員，不再受更為嚴格的準則約束，當中涉及約60名高官。

司法部發言人當時在回應PBS新聞的質疑時表示，「這項政策恢復了一個基本原則：公務員不會因擔任公職而喪失公民權利。我們會確保所有員工在法律允許的範圍內參與公民活動。」

因此布蘭奇在出席共和黨競選集會受到外界質疑時，就理直氣壯的聲稱「我沒有違反任何規則或法律」，強調這些活動都是以個人身分參與。