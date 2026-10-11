賀錦麗還想選2028總統？丈夫任德龍不希望她再度參戰

圖為前副總統賀錦麗(左)與先生任德龍今年6月在芝加哥參加歐巴馬總統紀念中心落揭幕儀式。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 賀錦麗雖被指為2028年總統選舉鋪路，但她尚未定案；其丈夫任德龍私下反對再戰，民主黨內也對她回鍋參選存在分歧。

據傳前副總統賀錦麗 (Kamala Harris)正在為潛在的第三次總統競選鋪路，但其丈夫任德龍(Doug Emhoff)私下已經跟部分人士表示不希望妻子再次參選。

華爾街日報9日報導，賀錦麗表示她尚未決定是否再次參選，但已經採取了一些預示著她可能競選的措施，包括與主要捐款人會面、招募工作人員、前往關鍵搖擺州 為期中選舉民主黨 候選人助選。

公開場合上，賀錦麗表示自己仍然專注於期中選舉輔選，民主黨希望在期中選舉中贏得參眾兩院，並拿下幾個州長席位。

賀錦麗上個月在密西根州參加全國有色人種協進會(NAACP)的活動時表示：「我還沒有決定是否再次參選。我真心相信如果我們拿不下2026年，那麼2028年就毫無意義。」

賀錦麗再次參選的可能性在民主黨內部引發爭議。2024年時任總統拜登突然退選後，賀錦麗在未經過公開初選的情況下獲得了黨提名，但敗給川普又引發了民主黨內部數個月的互相指責與反思。許多民主黨人，包括一些目前與她仍關係密切的人士認為民主黨需要在2028年大選推派一位新面孔。不同於2024年拜登退選後全黨迅速團結支持賀錦麗，如果她這次決定再次參選，預計將面臨激烈競爭。

任德龍也是向他人透露擔憂賀錦麗再次參選的人之一，不過如果賀錦麗最終決定參選，預計他仍會給予支持。在賀錦麗記錄2024年競選活動的回憶錄「107天」(107 Days)中，描述任德龍的保護欲且會給予全力支持。她提到當她在2020年被選為拜登副手時，「他做出了巨大的犧牲，而且是高興、毫無怨言地犧牲。…他知道在我們的新角色中，絕不能出現任何利益衝突的跡象。因此，那也是他在律師事務所上班的最後一天。」

她寫道2024年10月她意識到「對我的攻擊，以及他一直遭受的許多人身攻擊，終於產生了負面影響。」她描述了兩人之間發生的一次爭吵，任德龍當時對她說：「我們不能起內鬨。…在各方攻擊接踵而至的情況下，我們必須保持團結。」賀錦麗卸任副總統後，任德龍已回到洛杉磯在Willkie Farr & Gallagher LLP事務所重新擔任律師。