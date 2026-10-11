葛理漢胞妹反中 丈夫公司卻仰賴中國市場

繼承其兄遺志的共和黨南卡州聯邦參議員候選人達琳葛理漢8月在南卡州競選。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 達琳·葛理漢公開主張強硬反中、推動美國製造，但媒體發現其丈夫任職公司高度依賴中國進口，令其立場與家族利益出現落差。

前共和黨 南卡州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)7月驟逝，胞妹達琳(Darline Graham)獲州長任命遞補遺缺，後來角逐初選獲川普支持並於8月底勝出。葛理漢作為外交政策鷹派，其對北京立場強硬，達琳也承諾將追隨已故兄長的腳步採取相同立場，但公司文件和運輸資料顯示，她的丈夫賴瑞·諾頓(Larry Nordone)在兩家依賴中國製造業的公司擔任高管職務。

華盛頓郵報 10日爆料報導，達琳8月受訪時曾說：「我們需要在國內增加製造業，生產自己的能源、確保我們的供應鏈安全，停止依賴共產主義中國生產美國自己就能生產的產品。」

紐約客雜誌(New Yorker)8月一篇文章中提到59歲的諾頓是「Cosmox North America」和「Birchwood Trading」兩家公司的營運長，前者是一家聯邦許可的槍械進口商，銷售致命和非致命武器；後者則銷售與農業機具商迪爾(John Deere)相關的禮品和其他商品。達琳的發言人雷迪(Taylor Reidy)表示更準確地說諾頓是客服總監，並補充兩家公司都是小型企業，員工身兼數職。

貿易研究機構ImportGenius研究主管喬治(William George)表示目前尚不清楚Birchwood整體業務中有多少比例依賴進口，但自2013年以來進口的貨櫃超過97%似乎來自中國。

而Cosmox North America從一家中國製造商「中州機械裝備製造」進口凝膠彈(Gel Blaster)玩具槍產品。該製造商總部位於中國河南省，是Cosmox最大的貿易夥伴，其宣傳資料和網站稱其產品也符合「軍用級」生產標準，網站還列出了制式手槍、模組化榴彈發射器、7.62毫米步兵武器等核心專長，並稱該公司是一家「經認證的國防承包商」，擁有「戰時生產能力」。受到華郵詢問後，該公司已刪除網站上的相關資訊。

達琳在8月提交的個人財務揭露表中，僅將Birchwood Trading列為其丈夫的收入來源；2024年她在南卡州政府任職時提交的財務披露表中，也沒有提及Cosmox North America。

相反，這些表格都將她丈夫收入列為來自Birchwood Trading。雷迪在一份聲明中表示，達琳支持多方面追究中國責任，包括不公平貿易行為，並將繼續與川普總統合作，促使中國遵守規則。