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低估川普重演？民主黨民調領先 恐是海市蜃樓

編譯彭馨儀／綜合報導
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儘管目前期中選舉民調，大都看好民主黨候選人，號稱藍潮。但仍有專家認為不少支持共和...
儘管目前期中選舉民調，大都看好民主黨候選人，號稱藍潮。但仍有專家認為不少支持共和黨的隱性選民沒有現身。圖為俄亥俄州已經開始提早投票，本月7日克利夫蘭市選民布朗帶著一歲孫兒在投票。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉前多數民調看好民主黨，但機構仍擔心低估川普支持者與樣本偏差，導致結果出現與歷次大選相同的誤判。

期中選舉就在眼前，目前多項選前民調均顯示，共和黨候選人無論在搖擺州或深紅州都處境艱難。但也有部分共和黨人則認為民調只是民主黨的海市蜃樓。

網媒Axios在10日報導，民調機構擔心民調預測存在盲點。微小誤差都代表共和黨能否繼續維持國會多數，抑或是民主黨奪回參眾兩院控制權。

川普支持者進行民調向來掌握困難，2016年、2020年與2024年大選均低估了對川普的支持度。丕優研究中心(Pew Research Center)資深調查顧問基特(Scott Keeter)指出，雖然期中選舉民調較準確，但2022年時仍低估了選民共和黨支持率。

距離期中選舉投票不到一個月，民調顯示共和黨前景黯淡。

在眾院部分，根據RealClearPolling國會政黨偏好平均民調，民主黨以49.8%對41.9%領先。庫克政治報告(Cook Political Report)預估，民主黨將增加9至19席，拿下微弱多數。

參院方面，庫克預估民主黨可能淨增2至6席。民主黨只需增4席即可掌握參院，庫克已將深藍的堪薩斯州席次調為勝負難料激戰區。

至於川普支持度，庫克追蹤顯示川普支持度為37.6%。「經濟學人」(The Economist)/YouGov民調顯示僅35%受訪者滿意川普政績。

丕優研究顯示共和黨人接聽民調意願較低。共和黨民調專家、Cygnal創辦人布坎南(Brent Buchanan)表示，受訪者中投給前副總統賀錦麗(Kamala Harris)確實偏多，但優秀專家仍能納入其他選民。

機構可透過提高川普選民權重，或調整樣本反映共和黨特徵(偏男性、白人與藍領)。基特指出，統計建模雖能修飾樣本，對年輕人或拉丁裔等次群體預測仍可能不準。

萊斯大學(Rice University)泰勒(Matthew Tyler)警告，若配合民調者比不回應者更偏民主黨，提高加權反而會誇大民主黨浪潮。YouGov首席科學家里弗斯(Douglas Rivers)9月調查發現，依「合格選民」定義不同，民主黨領先幅度在6到16個百分點間跳動，後者「幾乎肯定被高估」。

總結：儘管民調受質疑，多數機構仍認為民主黨占優勢。布坎南說，「當我們得把希望掛在民調錯了上時，這本身就說明了問題，這種心態並不穩健。」

精華 FAQ

  • 因為多家機構的國會偏好與席次預估都顯示，民主黨在眾院和參院皆有優勢，甚至可能奪回控制權；但分析人士也提醒，這種領先未必穩定，仍可能受抽樣誤差影響。

  • 主要是川普支持者較不願接聽民調、樣本無法完整反映共和黨選民結構，以及加權後可能放大民主黨優勢；此外，年輕人與拉丁裔等次群體的預測也可能不夠準確。

  • 專家認為民調雖然顯示民主黨占優，但若只能寄望民調出錯，代表局勢其實並不穩健；尤其不同選民定義下領先幅度差很大，顯示目前的優勢仍有高估風險。

民主黨 川普 民調

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