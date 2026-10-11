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川普從減稅到發紅利「灑幣」拚選票 分析：透出絕望氣息

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普總統展開密集全美助選站台活動，同時承諾許多如果勝選後的福利措施。圖為川普總統...
川普總統展開密集全美助選站台活動，同時承諾許多如果勝選後的福利措施。圖為川普總統10日晚在田納西州為期中選舉的共和黨候選人競選造勢站台。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

距離期中選舉不到1個月，川普為拉抬共和黨選情，接連祭出退稅、補貼與柴油免稅等措施，被外界解讀為帶有強烈買票意味。

目前距離期中選舉投票已不到一個月，華盛頓郵報10日分析指出，川普總統為提振共和黨選情，從減免柴油稅到直接發放紅利，大開選舉支票 ，試圖緩解選民對生活成本高漲的憂慮，贏回經濟焦慮選民的支持。

上周，川普開始向30個州近100萬名民眾每人寄送500元支票，作為對「平價醫療法」(Affordable Care Act)相關費用的退款。他聲稱這些費用是拜登總統任內超收的。支票還附著一封信，列舉川普任內政績。

兩天後，川普又宣布計畫對2000多萬名老人發放90元。川普在電子郵件中寫道，這些款項旨在抵銷10月份的聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)保費；郵件中還列舉了本屆政府的其他醫療保健政策。

川普不僅只是發錢而已。5日在內布拉斯加州的一場集會上，川普簽署了一項行政命令，擴大免稅 「染色柴油」(dyed diesel)的適用範圍；這種柴油通常僅限用於農場和建築工地的非道路作業。根據美國汽車協會(AAA)數據，目前全美柴油平均價格為每加侖6.27美元，幾乎是一年前的兩倍，這主要是由於伊朗戰爭引發燃料供應中斷導致價格上漲。

川普在簽署命令後對競選連任的共和黨參議員芮內茲(Pete Ricketts)和州長皮倫(Jim Pillen)說。「這絕對能確保你們勝選，我向你們保證。」

皮尤研究中心(Pew Research Center)最新民調顯示，經濟議題始終是期中選舉選民最關心的議題，而隨著伊朗戰爭導致物價上漲，選民對經濟的焦慮也日益加深，對於川普的施政與共和黨的表現也感到不滿。

俄亥俄州勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)主席鮑加(Tim Burga)表示，這些旨在吸引選民的措施，似乎是為了緩解選民的經濟焦慮與降低對他施政表現的不滿，並且試圖「收買選票」。他說：「這透著一股絕望的氣息。」

川普長期以來一直偏好向選民發放直接補貼，包括第一任期內應對新冠疫情的紓困支票，擬議中的「政府效率部」(DOGE)紅利、關稅紅利，以及發給軍人的1776元「勇士紅利」(warrior dividend)。今年9月，川普還提出一個構想：如果共和黨贏得國會選舉，就向每位成年人發放5000元支票；但在競選活動中，鮮有議員提及這項提議。

川普總統展開密集全美助選站台活動，同時承諾許多如果勝選後的福利措施。圖為川普總統...
川普總統展開密集全美助選站台活動，同時承諾許多如果勝選後的福利措施。圖為川普總統10日晚在田納西州為期中選舉的共和黨候選人競選造勢站台，右為田州共和黨聯邦參議員布萊克本。(路透)

精華 FAQ

  • 他先向30個州近100萬人寄發每人500元支票，又宣布要給2000多萬名老人每人90元，並簽署行政命令擴大染色柴油免稅範圍。

  • 500元支票是發給30個州近100萬名民眾，川普稱用來退還與平價醫療法相關費用；90元則鎖定2000多萬名老人，目的在抵銷10月的Medicare保費。

  • 分析與工會人士認為，這些措施是為緩解選民對生活成本上漲的不滿、爭取經濟焦慮選民支持，甚至帶有明顯的收買選票、氣勢焦急的意味。

川普 華盛頓郵報 共和黨

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