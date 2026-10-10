期中選舉辯論 緬因、密西根、喬治亞州選將展開人身攻擊

期中選舉已進入短兵相接，密西根州聯邦參議員民主黨候選人薩依德(圖)指控對手羅傑斯是好戰分子。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 緬因、密西根與喬治亞州參議員候選人辯論火爆升溫，民主黨集中攻擊共和黨與川普政策連結，共和黨則以恐怖主義、納粹與腐敗等指控反擊。

勝負結果攸關參議院控制權鹿死誰手的緬因州、密西根州以及喬治亞州 ，同步在8日晚間舉辦候選人辯論，激烈的唇槍舌劍也引發人身攻擊。

民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)指責共和黨對手羅傑斯(Mike Rogers)是「好戰分子」(warmonger)，羅傑斯反批身為穆斯林的薩依德「跟恐怖主義掛鉤」。

期中選舉已進入短兵相接，密西根州聯邦參議員共和黨候選人羅傑斯(圖)指控對手薩依德與恐怖分子掛鉤。(路透)

尋求連任的民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)形容共和黨挑戰者麥克‧柯林斯(Mike Collins)是「偏執狂」(bigot)。

爭取任期「六連霸」的共和黨緬州聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)，則被民主黨挑戰者傑克森(Troy Jackson)批評與丈夫聯手在伊朗戰爭當中獲利。她已要求傑克森公開道歉。

紐約時報9日分析，這三場辯論有五大重點：

•民主黨把共和黨候選人跟川普總統綁定在一起

傑克森批評蘇珊‧柯林斯未能利用職權反對傷害緬州的川普政策，例如伊朗戰爭與關稅。奧薩夫多次質問麥克‧柯林斯川普關稅究竟如何幫助喬州 人民。薩依德則說羅傑斯從不獨立思考，只想成為「川普政府的傀儡」。

•辯論會上的提問讓共和黨候選人處於守勢

高油價、川普關稅、伊朗戰爭、移民掃蕩等選民今年最關心的核心議題，對所有共和黨候選人並不利。

•羅傑斯說薩依德跟恐怖組織有關，薩依德則說由此可見羅傑斯已無計可施

兩人辯論每次交手都爆發人身攻擊，頻頻彼此打斷發言，甚至轉播切入廣告仍繼續爭執。國家廣播公司(NBC)密州大湍市(Grand Rapids)地方電視台主持人阿布林(Rick Ablin)說，主持選舉辯論30年來，從沒看過候選人像這樣進入廣告時段仍在爭吵。

•喬州辯論出現納粹主義、仇恨等指控

由於前任助理曾被爆料奉行白人國族主義及反猶太主義，麥克‧柯林斯被奧薩夫描述為雇用「大半個納粹第三帝國」。麥克‧柯林斯則說，已經表明譴責種族主義、反猶太主義與仇恨。

•傑克森指控蘇珊‧柯林斯腐敗，她則回批傑克森造謠

傑克森調整辯論策略，不再質疑蘇珊‧柯林斯的墮胎權立場，轉而把攻擊焦點放在物價上漲，指控她利用職權謀取私利。

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