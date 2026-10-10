錄音檔外流 共和黨派克斯頓怨孔寧不助選：他希望我輸

競選德州聯邦參議員的德州檢察長派克斯頓(左)抱怨，前聯邦參議員孔寧(右)沒有幫忙助選。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 派克斯頓外流錄音指控孔寧在初選中不願助選，孔寧團隊則否認相關對話；事件凸顯德州共和黨內部裂痕仍在延燒。

「四連霸」共和黨 德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)今年尋求連任，初選 卻敗給德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。CNN 9日報導，派克斯頓在初選結束後減少對孔寧的批評，曾公開表示希望獲得孔寧支持，但上個月在一場募款活動中卻對支持者抱怨道，孔寧「根本沒有幫忙，他希望我輸」。

根據CNN取得的派克斯頓談話錄音檔，派克斯頓談話反映了與孔寧之間長期的關係緊張，持續對選情產生影響。

消息人士說，9月24日在華府舉行的一場募款活動裡，派克斯頓被問到民主黨 克勞基特(Jasmine Crockett)在聯邦參議員初選敗給塔拉里科(James Talarico)之後並未幫塔拉里科站台助選。派克斯頓回答說，不確定克勞基特對選舉有多少影響，「或許只有些微影響，就像孔寧對我的影響一樣」。

派克斯頓接著說，孔寧在這場選舉中完全沒有幫忙，「他希望我輸」。他說，朋友最近在達拉斯一家餐廳偶遇孔寧，請孔寧全桌客人吃甜點，同時感謝孔寧支持共和黨候選人及派克斯頓，「結果孔寧臉都紅了」。

派克斯頓轉述友人描述指出，孔寧當場說道：「派克斯頓會輸，我們必須給那些共和黨人一些教訓。要學到教訓並不容易，可是他們要知道做出的決策是會有後果的。」

孔寧選舉顧問傑斯默(Rob Jesmer)對CNN表示，派克斯頓描述的餐廳對話情節，根本不曾發生。傑斯默指出，孔寧如果真的希望派克斯頓落選，那麼在選舉期間肯定更積極出現。

傑斯默表示，孔寧早就表態支持共和黨提名候選人，從派克斯頓曾經對孔寧做出的所有批評來看，孔寧能做到這樣已經非常不容易。

1999年至2002年曾擔任德州檢察長的孔寧，曾經批評派克斯頓讓州檢察長職務蒙羞，並說共和黨若不約束內部成員將出現如何後果，派克斯頓就是實例。派克斯頓則批孔寧是共和黨政治舊時代的遺物。

CNN分析，期中選舉進入最後幾周，孔寧與原本支持孔寧的共和黨基本盤之間，某些問題依然擺不平。

福斯新聞網(Fox News)9月底公布民調顯示，可能投票給共和黨的選民當中，將近三分之一對於派克斯頓抱持負面看法。雖然派克斯頓獲得90%共和黨選民支持，但「非MAGA」陣營的共和黨人當中有五分之一轉向支持塔拉里科。