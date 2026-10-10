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亞利桑納女候選人夜半整理競選旗幟 遭2男性侵

編譯陳韻涵／綜合報導
亞利桑納州民主黨聯邦眾議員參選人伯納黛特·格林-普拉森西亞在鳳凰城郊區太陽城整理...
亞利桑納州民主黨聯邦眾議員參選人伯納黛特·格林-普拉森西亞在鳳凰城郊區太陽城整理競選旗幟時，遭兩名男子性侵。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州民主黨聯邦眾議員參選人格林-普拉森西亞稱，8月凌晨整理競選旗幟時遭2名男子性侵，案件已由警方調查，她也呼籲受害者不要沉默。

亞利桑納州民主黨聯邦眾議員參選人伯納黛特·格林-普拉森西亞(Bernadette Greene-Placentia)表示，她8月14日凌晨2、3時左右，在鳳凰城郊區太陽城(Sun City)整理競選旗幟時，遭兩名男子性侵。

競選團隊提供的馬里科帕郡(Maricopa County)警長辦公室事件報告顯示，格林-普拉森西亞直到8月31日才報案，警方本月7日表示，案件正在調查中。

有線電視新聞網(CNN)報導，格林-普拉森西亞參選的亞利桑納州第八國會選區涵蓋鳳凰城部分地區及太陽城。

格林-普拉森西亞平時身兼卡車司機與企業主，為避免白天酷熱，她經常在深夜張貼或修補標誌，有時會有丈夫或志工陪同。

事發當晚，格林-普拉森西亞走回座車途中，後腦遭兩名身分不明男子重擊而失去意識；她醒來時，其中一人壓制她，另一人對她施暴。

格林-普拉森西亞奮力抬腳踢向對方，對方丟下一句「根本不值得」後，悻然離去。

格林-普拉森西亞回憶，當時隱約聽見有人咒罵「民主黨婊子」(democratic b*tch)，但她8日接受CNN記者訪問時，改口說「無法確定當時聽到的內容。」

她說：「我當時正在修理競選標誌，我的照片貼滿了整個選區。我認為，這比較像臨時起意的犯罪，但我也不能排除這點。」

格林-普拉森西亞告訴CNN，自己當了27年的卡車司機，行駛400萬哩都能照顧好自己，這次卻無能為力，對此感到非常憤怒。她對事發經過的記憶零碎，只記得其中一人穿黑靴、腳很小，也無法描述兩人的長相與衣著。

警方報告指出，格林-普拉森西亞事後並未拍下傷勢照片，回家沖了三次澡、泡澡一次，未就醫也未接受性侵害護理檢驗師(SANE)檢查，衣物也已經洗滌乾淨。

警員9月1日上門時，格林-普拉森西亞說她的左後腦有明顯腫塊，左臂有三道疑似手形的垂直瘀傷，事後兩、三天陰道出血，並稱加害人可能是白人男性。

格林-普拉森西亞懷疑自己腦震盪，事發後一度與外界斷絕聯繫，丈夫發現她的言行異常，但她不肯說出真相。

8月20日，格林-普拉森西亞頭痛欲裂、情緒明顯不對勁，競選經理與公關主任察覺異常，她才向團隊吐露遭到性侵，翌日告訴丈夫亞歷山大(Alexander Placentia)。

亞歷山大形容，得知妻子遭侵犯後，心中怒火難耐，「身為丈夫，我只想找個人狠狠揍一頓。」

格林-普拉森西亞形容，這起事件讓她變成「非常憤怒的人」，時而痛哭、時而暴怒，且「理解為何受害女性只想隱藏、不願談論此事。」

格林-普拉森西亞起初因為羞愧，也害怕調查過程再次受創而不願報警，但後來反思自己一再承諾會替民眾發聲，若連自己都不敢面對，如何替其他受害者發言，因此才決定公開。

競選發言人貝克曼(Craig Beckman)表示，「對伯納黛特而言，公開談論此事極為困難。」

格林-普拉森西亞的對手、現任聯邦眾議員哈馬德(Abraham Hamadeh)表示，執法單位應徹查相關嚴重指控，調閱當地在案發當時的監視器畫面，依法嚴辦。

警長辦公室發言人莫耶(Dave Moyer)表示，案件仍在查辦中，不便透露進度，目前尚無兩名嫌犯的身分及下落相關訊息可公開宣布。

格林-普拉森西亞表示，她希望向其他女性傳達「挺身而出沒有錯」的訊息，「總會有人為妳而戰。」

精華 FAQ

  • 格林-普拉森西亞表示，事件發生在8月14日凌晨2、3時左右，地點是鳳凰城郊區太陽城，她當時正在整理競選旗幟，走回座車途中遭到攻擊。

  • 她說自己因羞愧，也害怕再次受創而遲遲不敢報警，後來又出現頭痛、情緒異常與疑似腦震盪等狀況，才向團隊坦承並最終決定公開。

  • 馬里科帕郡警長辦公室表示案件仍在查辦，尚未公布嫌犯身分；她的對手哈馬德則呼籲徹查並調閱監視器，格林-普拉森西亞則希望鼓勵其他女性勇敢挺身。

民主黨 眾議員

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