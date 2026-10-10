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就是不放過她... 川普啟動委員會調查Fed理事庫克

編譯任中原／綜合報導
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白宮成立調查委員會，檢視聯準會理事庫克在房貸中是否做出不實陳述。(路透)
白宮成立調查委員會，檢視聯準會理事庫克在房貸中是否做出不實陳述。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普重啟撤換Fed理事庫克程序，成立由行政部門組成的委員會調查其房貸不實陳述指控，並安排她於11月5日出席聽證會。

川普總統再度推進撤換聯準會(Fed)理事庫克(Lisa Cook)的行動，正式成立調查委員會，檢視她涉嫌在房貸文件中作出不實陳述的指控，並要求她於11月5日赴白宮出席不公開聽證會。庫克否認不法，其律師質疑程序合法性，但表示願意提出事實，證明沒有將她免職的法律依據。

白宮10月9日發表川普於10月7日做成的總統備忘錄，要求委員會調查相關指控，並向川普報告，是否存在聯邦準備法所要求、足以撤換Fed理事的法定事由。聽證會安排在期中選舉後兩天，庫克可事先提交書面陳述，並由律師陪同出席。白宮聲明表示「身為總統，確保法律被忠實地執行是我們的工作，包括開革那些無法令人相信已經實話實說，並遵守法律的部屬」。

委員會三名成員均來自行政部門，包括白宮國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)、政府倫理局代理局長桑德林(Keith Sonderling)，以及公平就業機會委員會主席盧卡斯(Andrea Lucas)，未列入外部獨立人士。委員會可諮詢司法部及其他機關，協助調查。

去年8月，川普以庫克就任前涉及房貸詐欺為由，宣布解除其職務。庫克否認相關指控，並提起訴訟。她表示，川普是因她拒絕屈服政治壓力、堅持依據自身判斷制定利率政策，才試圖將她撤職。

美國最高法院6月時以5比4裁定，庫克在挑戰遭川普免職的訴訟期間，可暫時續任原職。但最高法院首席大法官羅伯茲在其意見書的一則註腳中寫道，只要給予庫克適當的通知以及提出異議的機會，沒有任何規定禁止川普「再次嘗試」解雇庫克。

川普隨即表示，他將會這麼做，並誓言「立即採取適當行動」。

白宮總統助理史卡維諾8月初致函庫克，指有充分理由相信，她在一項或多項房貸協議中作出虛假陳述，總統川普「正考慮將妳撤職」，但准許她在21天內提交書面答覆。

自聯準會1913年成立以來，從未有任何一位在任總統試圖開除Fed理事。

精華 FAQ

  • 白宮公布川普的總統備忘錄，正式成立調查委員會，檢視庫克是否在房貸文件中作出不實陳述，並向川普報告是否存在可撤換她的法定事由。

  • 庫克否認有任何不法行為，其律師質疑整個程序的合法性，但也表示願意提出事實，證明沒有足以將她免職的法律依據。

  • 最高法院6月以5比4裁定庫克可在訴訟期間暫時續任，首席大法官羅伯茲也指出，只要給予適當通知與陳述機會，川普可再次嘗試解雇她。

庫克 川普 白宮

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