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「真實社群」顧問札卡里亞 接棒李維特任白宮新聞秘書

記者胡玉立／綜合報導
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文章摘要整理：

川普邀請真實社群顧問凱蒂·扎卡里亞接任白宮新聞秘書，若獲確認，將在期中選舉前成為白宮對外發言核心。

白宮官員9日證實，川普總統已邀請保守派評論員、川普「真實社群」(Truth Social)平台高級傳播顧問凱蒂·扎卡里亞(Katie Zacharia)出任白宮新聞秘書，接替8月離職的李維特(Karoline Leavitt)擔任發言人。

這項消息由紐約時報率先報導，白宮官員證實。若扎卡里亞接受任命，將在11月期中選舉前填補該關鍵職位，於大選最後衝刺階段成為白宮公共資訊傳播核心人物。11月期中選舉是選民檢驗川普施政綱領的機會，更被認為是共和黨持續掌控國會的最大考驗。

札卡里亞曾短暫擔任國土安全部發言人，於3月離職。她的領英(LinkedIn)頁面顯示，她自6月起擔任川普社群媒體平台「真實社群」及該平台背後公司「川普媒體與科技集團」(Trump Media and Technology Group)高級傳播顧問。

路透報導，路透／益普索(Reuters/Ipsos)最近民調顯示，由於共和黨內部不滿川普處理生活成本(cost of living)和伊朗戰爭的作法，支持率跌至32%，創下其政治生涯新低。

扎卡里亞任命案，凸顯川普政府與川普更廣泛的政治和媒體事業之間的密切關聯。川普媒體集團曾在7月宣布將向銀行和交易公司提供付費服務，讓他們以「最快」取得極具影響力的「真實社群」帳戶發文，其中包括川普本人帳號；這些發文往往會帶動全球市場波動。

扎卡里亞曾在小布希總統執政期間在白宮實習。她常以律師身分出現在保守派媒體福斯新聞和Newsmax，並曾任保守派非營利組織Fix California法律顧問；該組織旨在解決其所謂「左派壟斷加州政治」問題。Fix California由格雷內爾(Richard Grenell)創立，格雷內爾曾任川普的委內瑞拉特使及華府甘迺迪中心(Kennedy Center)臨時主席兼執行總監。

前任白宮發言人李維特，今年稍早生下第二個孩子後，請辭離開川普政府，隨後獲聘在福斯新聞擔任評論員。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 白宮官員證實，川普已邀請扎卡里亞接替8月離職的李維特，填補白宮發言人這一關鍵職位，並在11月期中選舉前加強對外訊息傳播。

  • 她自6月起擔任真實社群及其母公司川普媒體與科技集團的高級傳播顧問，顯示她與川普的政治團隊及媒體平台關係相當密切。

  • 報導指出，任命凸顯白宮與川普更廣泛政治和媒體事業的緊密連結，也發生在共和黨面臨期中選舉考驗、川普支持率承壓之際。

白宮 共和黨 川普

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