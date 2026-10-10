退休傳言四起 保守派大法官艾里托：禿鷹盤旋頭頂

保守派大法官艾里托支持川普的政策不遺餘力。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 76歲保守派大法官艾里托因支持川普政策聲勢大增，外界猜測若民主黨拿下參院，他退休將有利川普指定繼任者。艾里托則公開抱怨退休傳言，稱自己正被禿鷹盤旋包圍。

華盛頓郵報 9日報導，76歲的保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)多年來隱身於湯瑪斯(Clarence Thomas)、史卡里亞(Antonin Scalia)等具有明星光環的保守派大法官背後，卻在川普第二任期因為多項裁決捍衛川普政策而嶄露頭角，幾周前被川普稱讚為「有史以來最偉大的大法官之一」；民主黨如果在期中選舉贏得參議院控制權，可能為艾里托帶來壓力，艾里托此時退休 將能讓川普挑選保守派繼任人選。

川普對於自己在第一任期完成任命的三名保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)曾經嚴厲批評，對於不是自己提拔的艾里托卻常給予讚美。

川普政府希望在今年期中選舉全面限制通訊投票卻遭最高法院擋下之後，川普便批評加入多數意見決的卡瓦諾、戈薩奇、巴瑞特是「徒有其表的軀殼」，稱讚持有不同意見的艾里托與湯瑪斯是「傳奇人物」。

報導指出，最高法院審理案件出現愈來愈多川普政治議程之際，艾里托身為川普政策的堅定捍衛者，個人聲望隨之提高；艾里托在種族、跨性別權益、文化戰爭等議題均毫不掩飾保守派立場，引起川普與川普基本盤共鳴。

面對退休揣測四起，艾里托日前接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說：「我對這些退休揣測感到困窘，抬頭看到禿鷹在頭頂盤旋，並不是什麼愉快的事。」

曾經出書撰寫艾里托的「對60年代的復仇」(Revenge for the Sixties)作家卡內洛斯(Peter Canellos)表示，現在是屬於艾里托的時刻，「他正處於權力頂峰」。

曾在雷根政府任職的艾里托，2005年由布希總統(George W. Bush)提名出任大法官。

法律與司法評論刊物「壞球與好球」(Balls and Strikes)主編·威利斯(Jay Willis)表示，艾里托已然變成「川普的發聲筒」。

哈佛法學院教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)指出，艾里托的轉變讓他跟共和黨內的川普派系更趨一致，「與幾十年前相比，現在的艾里托已經截然不同」。拉扎勒斯分析，艾里托過去屬於雷根式的傳統保守派風格，現在則大幅右傾，發言、意見與投票變得高調、帶有嘲諷意味且充滿爭議性。