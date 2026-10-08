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共和黨花5億拉抬選情 民調沒起色

記者顏伶如／綜合報導
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期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為川普總統10月1日參加奧克拉荷馬州造勢大...
期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為川普總統10月1日參加奧克拉荷馬州造勢大會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨花費5億元強力拉抬期中選舉，但決戰州民調幾乎沒有改善，民主黨在多處參院選戰仍維持平手或領先。

華盛頓郵報7日報導，共和黨從勞工節以來花費5億元拉抬參眾兩院選舉，一個月過後民調表現卻未見起色。根據高品質公開調查，阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州以及德州的聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人跟共和黨候選人支持度平手甚至領先，局勢跟勞工節之前一樣。

資深分析師希維爾(Nate Silver)公布的平均民調統計顯示，民主黨在國會選舉當中的政黨偏好度，領先幅度從勞工節前的6個百分點上升到勞工節後的9個百分點。

值得注意的是，選情激烈選區的民主黨候選人雖然面臨鋪天蓋地的負面選舉廣告，但支持度卻沒有影響。

紐約時報與錫耶納納學院(Siena College)9月底公布聯合民調顯示，德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)面對耗資1億1500萬元的宣傳攻擊，但選民對他的好感卻超過反感。

福斯新聞網民調顯示，密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)面對耗資7620萬元的宣傳攻擊，但好感度從今年8月以來進步了5個百分點，來到47%。

市場調查機構AdImpact統計，在幾個聯邦參議員選舉決戰州，共和黨選舉經費比民主黨多了26%，電視廣告播放量則多出7%。

共和黨人士說，這些宣傳攻勢正在削弱民主黨候選人的支持度，讓共和黨候選人維持競爭力。

不過，支持民主黨的超級政治行動委員會「參議院多數黨政治行動委員會」(Senate Majority PAC)發言人弗倫奇(Lauren French)表示，以共和黨投入宣傳成本來看，應該獲得更多回報才對，結果並非如此。

共和黨陣營希望川普總統的超級政治行動委員會(Super PAC)拿出4億元資金投入今年期中選舉，共和黨側翼組織與非營利機構也將投入同等金額幫忙助選。

AdImpact統計顯示，截至目前為止，川普的超級政治行動委員會為選舉廣告投播花費約1億9400萬元。

由於川普超級政治行動委員會是在勞工節才開始動用資金，廣告時段價格較高，時間也更加緊迫。

在某些選區，共和黨團體已經畫下停損點。

共和黨主要的參議院級政治行動委員會已經取消北卡羅來納州剩餘廣告時段的預訂。上個月YouGov民調顯示，共和黨北卡州聯邦參議員候選人瓦利(Michael Whatley)支持度落後民主黨候選人庫伯(Roy Cooper)11個百分點。

期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為川普總統10月1日參加奧克拉荷馬州造勢大...
期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為川普總統10月1日參加奧克拉荷馬州造勢大會。(路透)

期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為共和黨德州參議員候選人派克斯頓（右二）出...
期中選舉前，共和黨投入巨資動員選民。圖為共和黨德州參議員候選人派克斯頓（右二）出席造勢活動。（美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，共和黨自勞工節以來已花費5億元，用於參眾兩院選舉的廣告與宣傳，希望帶動支持度與選情回升，但民調結果並未明顯反映出這筆投入的效果。

  • 阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州與德州的聯邦參議員選舉，高品質公開調查顯示民主黨候選人多數平手甚至領先。

  • 文章顯示，雖然共和黨在決戰州的經費與廣告量都優於民主黨，但選民對民主黨候選人的好感度並未被攻擊性廣告削弱，部分候選人甚至維持或提升支持。

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