使用AI已經是許多人的生活習慣，還有選民利用ChatGPT蒐集候選人資料。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉前，部分選民改用ChatGPT和Gemini比較候選人與政見，但專家提醒AI可能強化既有立場，使用時仍需警惕偏見。

全國公共電台(NPR)5日報導，對於即將到來的期中選舉 ，住在西維吉尼亞州摩根城(Morgantown)的40歲選民強森(Adam Johnson)花了好幾個小時跟聊天機器人ChatGPT 比較各級選舉和不同政見，想找到最符合自己價值觀的候選人。他說，ChatGPT已經是日常生活的重要部分，用來規畫飲食、求職以及處理家庭事務。

根據對話紀錄，強森在提問欄寫道：「上次我提到政治時，你似乎完全不想參與，只是簡單回覆無法在這方面提供協助。」ChatGPT回答：「我不應該試圖操縱您的政治觀點或告訴您如何投票 ，但我可以根據您選擇的標準協助了解候選人、比較證據、討論政治哲學，並對優先事項進行推論。」

報導指出，強森是愈來愈多使用聊天機器人研究選票的選民之一，今年是人工智慧(AI)風潮席捲全美以來的第一場期中選舉。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)數據顯示，約有半數美國成年人表示曾經使用AI驅動的聊天機器人，使用者當中有42%表示曾經透過聊天機器人搜尋資訊。

專門研究AI對社會與行為影響的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)研究員巴提斯塔(Rafael Batista)說，使用聊天機器人可能讓使用者對於原本就傾向的事物獲得進一步強化與說服，「離開對話時會覺得更有信心，其實對這個世界不一定了解更多」。

巴提斯塔表示，由於AI公司並未公布商業模型的訓練方式或選擇參考來源的標準，因此很難知道聊天機器人存有哪些可能影響答案的偏見。

OpenAI發言人表示，對於選舉資訊與安全保障，公司持續監控模型是否存在偏見，讓ChatGPT的回答做到保持政治中立。

強森指出，使用過程中察覺到聊天機器人具有阿諛奉承的特性。他說：「ChatGPT簡直就是討好型人格，無論你傾向什麼，它都會給予正面回應」。

威斯康辛州麥迪遜(Madison)65歲婦人維爾德蘭(Lisa Veldran)，退休前在市議會擔任幕僚將近40年。今年夏天，她使用Gemini尋找州長初選的問題，讓AI製作兩名候選人的比較表。

她說，聊天機器人可以做為研究工具，但並不會決定她的生活事物，「你要知道是誰出錢打造這些聊天機器人，他們的最終目的為何？」

下個月的期中選舉是AI浪潮席捲後的第一場選戰，有選民會請AI查找資料作為投票參考。（路透）