強生警告：民主黨若奪回眾院 將立即彈劾川普

AI摘要 文章摘要整理： 強生警告民主黨若在期中選舉奪回眾院，將迅速對川普啟動彈劾；但民主黨內部對此仍有分歧，領袖們正試圖在彈劾壓力與經濟議題之間取得平衡。

眾院 議長強生(Mike Johnson)6日預測，民主黨 若在11月期中選舉贏得眾院多數，將在開會首日或次日彈劾 川普總統。該言論既是對共和黨的警告，也是催票訊息，意在促使共和黨選民在11月投票。民主黨領袖則試圖在自由派要求彈劾與聚焦動盪的經濟之間取得平衡。

國會山莊報(The Hill)報導，強生接受親川普評論員詹寧斯(Scott Jennings)訪問時說，民主黨勝選後彈劾川普「是必然的，可能在第一天或第二天。」「記住，他們已在現屆國會提出彈劾條款，而且正躍躍欲試。」許多選情分析人士目前看好民主黨會奪回眾院。

民調顯示，川普政策普遍不受歡迎，甚至許多共和黨人也不支持，但支持他下台的人數少得多。許多自由派希望川普下台，只不過其他民主黨人擔心，彈劾話題只會激勵原本可能不投票的共和黨選民。

這種情勢讓眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)及其領導團隊如履薄冰。他們力圖讓全黨聚焦於多變的經濟，但同時國會內外自由派要求彈劾川普的呼聲正日益升高。若眾院易主，傑佛瑞斯可望成為議長，目前他試圖在相互競爭的壓力中求取平衡，保持所有選項開放，但不對任何一項作出承諾，「談到所有可追究責任的工具，我們什麼都不排除，但也不鎖定任何一項，」傑佛瑞斯說。

眾院民主黨黨團主席阿奎拉(Pete Aguilar)也進一步緩和彈劾話題，稱彈劾想法是共和黨的嚇唬手段。他說，「這往往是右翼媒體想讓我們談的，但這不是眾院民主黨人的當務之急。」

民主黨上月被迫面對彈劾問題，因為德州聯邦眾議員格林(Al Green)強行就聯邦移民執法人員導致平民死亡的彈劾條款進行表決，決議獲147名民主黨人支持，接近黨團70%，但傑佛瑞斯、阿奎拉等黨內領導人則投下「出席」票，藉此保持距離。

格林明年將離開國會，成為川普期中選區重畫的犧牲者，但一些新科自由派希望民主黨更強硬對抗政府，可能接棒推動彈劾。強生則堅稱，這些彈劾討論沒有太大意義，因為共和黨明年將保住眾院。他告訴詹寧斯，「這不會發生的。我們就來描繪一下另一種可能，好嗎？因為我確信，我們能保住多數。」