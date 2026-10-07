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俄州提前投票 關鍵席次左右國會兩院控制權

記者顏伶如／綜合報導
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俄亥俄州期中選舉的提前投票6日起跑，俄州的國會議員每個席次都將左右兩院誰掌多數。...
俄亥俄州期中選舉的提前投票6日起跑，俄州的國會議員每個席次都將左右兩院誰掌多數。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州提前投票首日，選民在不滿政治廣告、戰爭與通膨下踴躍投票，而該州關鍵參眾議席次可能左右國會兩院控制權。

6日早晨天還沒亮，俄亥俄州梅迪納郡(Medina County)選舉委員會門口就有民眾排隊，準備在開放提前投票第一天行使投票權。兩黨在今年期中選舉爭奪國會掌控權，俄州席次可能決定多數黨鹿死誰手，無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)分析，俄州一席聯邦參議員及兩席聯邦眾議員選舉目前選情都被評估為「勝負難料」(toss-ups)。

路透報導，前來投票的選民不管身為登記共和黨員、民主黨員或無黨派人士，受訪時都表達相同的挫折感，對於帶有欺瞞、尖酸刻薄的政治廣告感到厭煩，對於美伊戰爭感到痛恨，對於演變成像慢性病一般的通貨膨脹更是深惡痛絕。所有受訪選民均表示，問題在短期內不會改善。

投票所上午8時開放，在排隊人龍當中排在第三個位子的是83歲選民聖約翰(Eddie St. John)。被問到最希望期中選舉能解決什麼問題時，他答道：「主要就是我們的經濟，真的太爛了。」

他說：「所有東西都變貴，什麼都買不起，汽油價格一路漲。」他指出：「現任執政者承諾這個，承諾那個，但價格都沒有下降。」

川普總統施政滿意度來到32%的新低之際，民主黨陣營對選情感到愈來愈有信心。

59歲梅迪納郡退休警察弗洛爾(Troy Flohr)說，通常投票給共和黨候選人，但這次還沒決定是否投給爭取任期「三連霸」的聯邦眾議員米勒(Max Miller)。

弗洛爾說：「今年選票上其他共和黨候選人我都很喜歡。」他說，在陸軍服役的姪子目前派駐中東。在沒有指名川普的情況下，弗洛爾指出：「我已經受夠了他總是說戰爭將在兩周之內結束，或說下個月結束，真的覺得很煩。」

但弗洛爾也說，如果有機會，還是會再次投票給川普。他說：「我不喜歡民主黨現在的走向，其他的評論我就不置喙了。」

64歲的公立學校退休教師安妮·懷爾德(Annie Wild)表示，會投給選票上所有民主黨人。她說，川普第二任期以來看到某些支持者逐漸棄他而去。

精華 FAQ

  • 根據報導，俄亥俄州1席聯邦參議員與2席聯邦眾議員選舉都被庫克政治報告評為勝負難料，因而可能左右期中選舉後國會兩院的多數黨歸屬。

  • 受訪選民普遍對帶有欺瞞與尖酸刻薄的政治廣告感到厭煩，也對美伊戰爭與長期高通膨深感不滿，並認為這些問題短期內都不會改善。

  • 部分共和黨選民雖仍傾向支持共和黨，但對川普與部分候選人有所保留；民主黨支持者則因不滿現況而更願意投給所有民主黨人，顯示選民態度分歧但都帶著挫折感。

俄州 投票 民主黨

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