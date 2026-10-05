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大法官艾里托：今年想過退休 留任因仍可貢獻

編譯陳韻涵／綜合報導
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保守派大法官艾利托。(美聯社)
保守派大法官艾利托。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國最高法院保守派大法官艾里托受訪表示，今年曾考慮退休但因仍能貢獻而留任，並談及道布斯案、洩密事件、川普質疑與同性婚姻判例。

聯邦最高法院保守派大法官艾里托(Samuel Alito)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪的內容4日播出，現年76歲的他透露今年曾想過退休，但考量「仍可做出貢獻」而留任，並提及新書「就此裁定」(So Ordered，暫譯)。

CBS報導，艾里托是最高法院2022年6月24日以5比4裁決廢止飽受各方矚目的婦女墮權案「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的多數意見書執筆者。

該案判決草稿公布前最高院內有人事先洩密給媒體，提前曝光；他對此感到「震驚」，並認為此事「讓大法官成為暗殺目標」；嫌犯羅斯克(Nicholas Rosk)全副武裝，徘徊在保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的住家外意圖闖入行刺，事後遭法警逮捕並判刑。

被問到是否後悔寫下前述案件意見書，艾里托秒答「不會」，重申「能寫它是一種榮幸。」

外界公認艾里托擅長凝聚多數票數，他對此表示，「我絕不會採納我認為錯誤的法律規則，且就算不必這麼做，也有辦法讓多數維持在一起。」

針對同性婚姻，艾里托指道布斯案並未動搖奧貝格費爾訴霍奇斯案(Obergefell v. Hodges)，並說：「我不認為它有任何被推翻的實際可能性。」

至於外界質疑他偏袒川普總統，曾在關稅與出生公民權案中投下反對票的艾里托回答：「我絕對真誠地相信，我會(做出同樣判決)，我不是在為幫助川普總統而判案。」

論及妻子曾在家門外倒掛國旗的爭議，他解釋，妻子是獨立的個人，強調「我不是一家之主。」

艾里托在家鄉新澤西州與最高法院與CBS記者對談數小時，期間論及他的第一本書「就此裁定：一位原典主義者對憲法、法院及我國的看法」(So Ordered: An Originalist's View of the Constitution, the Court and Our Country，暫譯)，其中收錄了他的演講，捍衛他秉持的「務實原典」(practical originalist)法則，同時示警美國憲政體制日益加劇的制度與文化壓力。

艾里托透露，今年稍早曾考慮退休，但最後決定留任。他說：「我想，我還能做出貢獻。」

部分保守派人士曾呼籲艾里托趁共和黨掌控參院時退休，好讓川普提名保守派大法官接班；對此，艾里托表示，「政治情勢太難預測了。」

保守派大法官艾利托。(路透)
保守派大法官艾利托。(路透)

精華 FAQ

  • 他表示自己今年稍早曾認真考慮退休，但最終覺得仍然可以為法院與法治做出貢獻，因此選擇續任，並未因外界政治期待而提早離開。

  • 艾里托明確表示不後悔撰寫該案意見書，並稱能執筆是一種榮幸。他也重申自己認為應依原典主義判法，不會採納他認為錯誤的法律規則。

  • 艾里托說自己是真誠依法律判案，不是為了幫助川普；至於同性婚姻，他則指出道布斯案並未動搖相關判例，且幾乎不可能被推翻。

大法官 退休 哥倫比亞

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