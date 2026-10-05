最高法院新任期 將審理川普多項移民議題

聯邦最高法院5日展開新會期，將審理裁決多起重大案件，預料將再會與行正系統的川普政府發生爭執。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最高法院新任期開啟後，將密集審理川普移民政策及多起重大爭議案，外界關注大法官與川普之間的緊張關係是否進一步升高。

聯邦最高法院大法官 5日展開新一屆任期，他們本期審理日程表上排滿多件涉及川普 總統移民 政策及其他重大案件的爭議性議題。由此也預示，最高法院大法官與川普總統的緊張關係在在此一任期內可能會進一步加劇。

大法官本屆任期是在一片陰雲之下展開， 最高法院的公眾支持率正處於歷史低點附近，且籠罩在川普與大法官之間緊張的關係之下，尤其是那些由他在第一任提名任命，卻做出不利於他裁決的保守派大法官。

「他們投票反對我的次數太多了，」川普上周接受時代雜誌(Time Magazine)專訪時談到大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)時說道，「我給了他們終身任職的機會，但他們卻經常投票反對我。當然，他們也投過支持我的票。」

正是這種有時支持有時反對的紀錄，引發了人們對川普議程在5日開始的本屆最高法院任期內將有何種遭遇的疑問。與此同時，下級法院法官不斷阻擋川普的各項政策，導致相關爭議如潮水般湧向最高法院，要求大法官們進行最終裁決。

僅在過去一周，最高法院就將政府針對總統移民政策提出的兩項重大上訴案納入了審理日程。

法院將審查官員在將移民驅逐至與其毫無關聯的第三國之前，是否已給予充分的正當程序保障。此外，法院還將就川普強制拘留政策的合法性做出裁決，該政策已在下級法院引發了大量的訴訟。預計這兩起案件的裁決結果都將在夏季公佈。

司法危機網絡(Judicial Crisis Network)主席塞韋理諾(Carrie Severino)表示，「由於非法移民數量龐大，特別是在拜登政府時期，但也包括過去多年的情況。這造成了難以計數的積壓問題。」她指出，移民問題絕對大法官本屆任期的一個焦點。

大法官在未來幾週還將決定是否介入一系列棘手案件：包括川普與雜誌專欄作家卡羅爾(E. Jean Carroll)之間糾纏不清的誹謗訴訟；川普大規模取消聯邦研究撥款的舉措；「政府效率部」是否必須提供記錄，詳細說明其削減聯邦機構編制的情況；以及政府禁止跨性別者服役的命令。

大法官最新任期注定十分繁忙。截至目前，最高法院已受理了28件案件，這一數字還不到大法官們預計在明年6月前將審理案件總數的一半。