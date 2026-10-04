棄搖擺州？川普助選策略像雙面刃

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉倒數1個月選擇奔走共和黨紅州催票，刻意避開激戰州；專家認為此舉雖能穩住基本盤，卻也可能刺激民主黨選民提高投票意願。

今日美國報3日分析，面對期中選舉的最後一個月，川普 總統在施政滿意度下跌之際，決定把此段寶貴時間花在前往原本就是共和黨 票倉的紅州，展開密集造勢，而放棄前往選情緊張、競爭激烈的決戰州，無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)參選選舉研究員泰勒(Jessica Taylor)說，可以理解川普目前採取的策略，因此川普親自助選有如一把「雙面刃」(double-edged sword)，因為若到決戰州幫共和黨候選人助選，實際上恐將刺激該州民主黨選民的投票動機。

報導指出，川普在紅州舉辦的造勢大會，旨在為親自造訪地點之外的其他選區幫共和黨拉抬投票率，催出基本盤。另外，共和黨享有龐大的選舉募款優勢，可以花錢播放傳達川普訊息的競選廣告。

泰勒分析，如果川普到勝負難料的地區造勢，「會不會因此激怒民主黨選民，變成讓民主黨人站出來投票的驅動因素？當然會」。

就在同一時間，共和黨必須專注於在基本盤完成催票。川普在紅州舉辦造勢活動，目的在於萬無一失。

川普承諾選前倒數一個月將前往全國35個選情緊張的國會選區，10月1日造訪德州與奧克拉荷馬州，2日抵達阿拉巴馬州，3日轉往俄亥俄州，5日將轉往內布拉斯加州。

共和黨目前在參議院享有53席對47席的多數優勢，但參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9月30日在國會大廈對媒體說：「我們已經位於奪回參院的邊緣。」他說，美國人對於高物價、政府不為人民著想而感到挫折。

年底即將退休的共和黨蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)說，任期同樣進入第六年時，雷根失去8個參院席次，布希(George W. Bush)失去6席，歐巴馬則失去9席，現在跟布希2006年期中選舉面臨的狀況很像，當時油價翻倍，美國民眾每10人就有6人反對伊拉克戰爭。不過，戴恩斯說，今年兩黨民調差距已經逐漸縮小。

戴恩斯1日在尼克森基金會(Richard Nixon Foundation)舉辦的大戰略高峰會(Grand Strategy Summit)上說，關鍵在於讓共和黨選民歸隊。