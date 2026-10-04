AP民調：解決民生問題 兩黨皆不被看好

民眾對經濟前景的信心9月已跌到逾10年來的谷底。圖為加州的柴油價格9月10日達每加侖超過8.5元，卡車運輸成本大增。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，民主黨在生活成本與經濟議題上較占優勢，但選民同時普遍不信任兩黨能真正解決民生問題，對共和黨尤為不滿。

美聯社和NORC公共事務研究中心9月24至28日進行的民調 顯示選民對川普總統及共和黨 深感不滿，民主黨 短短幾個月內就在生活成本、健保等緊迫議題上建立了明顯優勢；但兩黨也都面臨一個更大的問題：選民幾乎都不認為兩黨能夠解決重要問題，或幫助同階層的美國民眾。

美聯社報導，在生活成本問題上選民更傾向支持民主黨，而該議題正是川普的弱點。調查發現38%的註冊選民認為民主黨在應對生活成本方面更勝一籌，認為共和黨處理更好的選民僅占27%。相比今年2月時，成年美國人對此問題的看法大致持平，兩黨各約有30%的支持率。民主黨在經濟議題上也取得了進展，約40%的註冊選民支持民主黨，今年2月時僅26%。

這些變化顯然是民主黨的好消息，民眾對共和黨的失望情緒日益增長，川普也日益不得人心。選民似乎尤其認為共和黨人過度關注富人，調查發現約六成的登記選民表示「專注於幫助富人和權貴」極其或非常貼切地描述了共和黨；只有約三成登記選民對民主黨持相同看法，也較不可能描述民主黨為腐敗或只關注富人。

儘管選民對共和黨表達了深深的不滿，但調查顯示選民仍不甚有信心認為民主黨會真正關心普通民眾或更有能力解決問題。只有約兩成的登記選民表示，「能夠解決重要問題」或「專注於幫助像我這樣的人」極其或非常準確地描述民主黨。這一比例與對共和黨持相同看法的選民比例相近。

民主黨在華府的無力表現或許加劇了人們的看法。光是去年醫療保健、移民執法支出等問題在國會出現黨派分歧，聯邦政府就兩次部分停擺數周。而民主黨在拜登總統執政初期占據多數席位時，也並未實現墮胎權、投票權、提高最低工資等民主黨優先議程之目標。

整體而言，選民認為兩黨內部都缺乏溫和派的聲音，但更傾向於認為民主黨「過於溫和」，這反映出民主黨內部在戰略上缺乏統一意見。略低於半數的民主黨選民認為民主黨「過於溫和」，認為「恰到好處」的比例亦相近；共和黨選民大多認為共和黨「恰到好處」。同時55%的註冊選民認為共和黨「過於極端」，約45%的選民對民主黨持相同看法。