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共和黨選情告急 民調：參院5關鍵選舉 民主黨略占上風

記者顏伶如／綜合報導
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德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(圖)支持度超越共和黨對手派克斯頓，拉開領先距...
德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(圖)支持度超越共和黨對手派克斯頓，拉開領先距離，共和黨選情不妙。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新民調顯示，德州等5個偏共和黨州的參院選情出現逆轉，民主黨候選人普遍領先或逼近平手，川普人氣下滑與物價壓力也拖累共和黨。

期中選舉投票日期愈來愈近，紐約時報與謝納學院(Siena College)公布最新聯合民調顯示，長期以來較支持共和黨的德州、阿拉斯加、俄亥俄、愛阿華和堪薩斯等五州，民主黨參議員候選人聲勢表現強勁，力圖拿下席次以取得參院控制權。共和黨選情不妙。

今年9月進行的這項聯合民調顯示，這五州的民主黨候選人現在民調超過共和黨對手，或打成平手或接近平手。德州與阿拉斯加州是都傳統上穩定支持共和黨的州，但現在民主黨候選人民調支持度各以51%對45%、50%對43%處於領先。

在德州，民主黨聯邦議員候選人塔拉里科(James Talarico)支持度超越共和黨對手派克斯頓(Ken Paxton)，幅度已經擴大至6個百分點。現任德州檢察長的派克斯頓由於在官箴和私德方面都具有高度爭議，認為塔拉里科具備正確道德價值的德州選民比例上升，從6月的51%來到9月的60%。

在阿拉斯加州，民主黨聯邦參議員候選人瑪麗‧佩爾托拉(Mary Peltola)領先現任共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan S. Sullivan)大約7個百分點。

俄亥俄州也出現類似狀況，民主黨候選人布朗(Sherrod Brown)支持度來到49%，領先共和黨候選人賀斯提(Jon Husted)的46%。

民主黨候選人圖雷克(Josh Turek)如今在愛阿華州民調支持度來到47%，僅落後共和黨候選人辛森(Ashley Hinson)1個百分點。

堪薩斯州則出現兩黨旗鼓相當的局面，民主黨挑戰者漢密爾頓(Adam Hamilton)與現任共和黨聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)民調支持度45%平手。從1932年以來，堪州就不曾選出民主黨籍聯邦參議員。

距期中選舉投票日不到一個月，共和黨選情告急。圖為川普總統1日在奧克拉馬州杜蘭市為...
距期中選舉投票日不到一個月，共和黨選情告急。圖為川普總統1日在奧克拉馬州杜蘭市為共和黨聯邦參議員候選人馬澤站台助選。(路透)

紐約時報分析，川普總統參加的三次總統選舉，都在這五州勝出，顯示支持高。其中2024年總統大選時，川普在俄亥俄州以55%得票率勝出，但現在民調顯示僅38%俄州選民認同川普施政表現，比6月進行相同民調的44%退步。

伊朗戰爭造成油價飆漲，每加侖價格超過4元，總統人氣持續受到影響，特別是在中西部。愛州與俄州的共和黨選民當中，大約半數表示並不贊同川普對油價的處理方式。

民調顯示，在這五州當中，民主黨在處理生活成本問題上較共和黨更受到選民信任，川普兩年之前在五州享有的優勢完全逆轉。

精華 FAQ

  • 最重要的訊號是，原本長期偏向共和黨的5個關鍵州，參院選情已明顯轉向民主黨。民主黨候選人多數領先或至少打成平手，讓共和黨保住參院控制權的難度大增。

  • 德州與阿拉斯加州的民主黨候選人領先幅度較明顯，分別約6個與7個百分點；俄亥俄州民主黨也以49%對46%領先，愛阿華州僅落後1個百分點，堪薩斯則是45%平手。

  • 紐時分析指出，川普在這5州的施政認同度下滑，俄亥俄州更從44%降到38%；同時油價上漲與生活成本壓力，使選民更信任民主黨處理經濟議題，削弱共和黨優勢。

共和黨 民主黨 參院

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