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川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的...
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前宣布，將向逾2000萬名符合資格的紅藍卡老人發放90元一次性津貼，以緩解醫療負擔，但部分低收入、高收入及優勢計畫投保人不在補助範圍內。

隨著11月期中大選逼近，川普總統再度祭出經濟紅利，宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare，俗稱紅藍卡)的老人發放一次性90元津貼，以減輕健保費用負擔。

據路透報導，川普2日晚透過自創「真實社群」(Truth Social)宣稱已「大幅」降低紅藍卡「B部分」(Part B)門診保險保費，並透露90元津貼將來自「聯邦醫療保險改進基金」(Medicare Improvement Fund)，該基金是國會於2008年撥款22億元成立，目的為改善傳統按服務收費(fee-for-service)項目，過去未有政府動用過。

白宮也證實經費來自「可負擔健保法」(Affordable Care，俗稱歐記健保)購買健保的投保人所支付的「過高費用」未動支款項，凡符合領取資格的老人最快10月初可透過銀行直接入帳或郵寄支票方式收到90元。

並非所有投保長者符資格

然而並非所有6400萬名投保紅藍卡的老人符合這次領取資格，凡符合醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的低收入老人，以及需繳納更多Part B保費的高收入投保人均無法獲得補助；至於占聯邦醫療保險半數的「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage，由私人保險公司運營)投保人似乎也不符合資格。

這項補助是川普面對11月期中選舉兩黨爭奪國會控制權之前，向選民提出的最新經濟措施，川普領導的共和黨目前聯邦參眾兩院僅有微弱多數席位，然而川普2.0施政對於國人生活成本居高不下的因應不足，尤其美以兩國今年年初發動攻擊伊朗，國際油價一路飆升，導致川普支持率陷入低迷跌。

川普上個月曾提議，只要共和黨在期中選舉保住國會兩院多數，將向所有成年公民發放5000元支票，引起分析師、經濟學者與國會部分共和黨人質疑，然而川普政府還是針對近百萬名歐記健保投保人發放500元支票，非營利醫療政策智庫「凱瑟家庭基金會」(KFF)衛生政策執行副總裁李維特(Larry Levitt)指出：「川普總統似乎發現期中選舉策略，就是利用鮮為人知的經費管道，向那群面臨醫療成本上漲的民眾發放支票。」

精華 FAQ

  • 主要對象是全國超過2000萬名投保聯邦醫療保險、也就是紅藍卡的老人，目的在減輕Part B門診保險保費與整體醫療費用壓力。

  • 白宮表示，津貼來自聯邦醫療保險改進基金及歐記健保相關未動支款項。符合資格者最快10月初可透過銀行直接入帳或郵寄支票領取。

  • 並非所有6400萬名紅藍卡老人都能領取，低收入且符合Medicaid者、高收入需繳較高Part B保費者，以及多數Medicare Advantage投保人都可能不符合資格。

銀髮族 川普 紅藍卡

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