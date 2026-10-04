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川普造勢前夕 俄州卡車工廠裁1400人 重擊共和黨選情

編譯王曉伯／綜合報導　
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民眾對經濟前景的信心9月已跌到逾10年來的谷底。圖為加州洛杉磯市的汽油價格9月1...
民眾對經濟前景的信心9月已跌到逾10年來的谷底。圖為加州洛杉磯市的汽油價格9月16日達每加侖超過5.5元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普赴俄州造勢前，當地卡車工廠裁員1400人，加上美國就業、信心與房貸成本惡化，凸顯經濟逆風正衝擊共和黨期中選舉選情。

距離期中選舉投票已剩不到一個月時間，經濟不振與民眾不滿已成川普總統與共和黨在本次選舉的軟肋。就在川普3日赴俄亥俄州一所中學進行造勢的三天前，該州西南部的Navistar卡車工廠宣布裁員1400人。這次裁員規模之大，足以抵消俄亥俄州大代頓地區(Greater Dayton)整整一年的就業增長。大代頓地區過去一直是川普的鐵票區，此一裁員對川普與其所屬的共和黨不啻一記重擊。一名遭到裁員的員工波斯(Kyle Bos)表示，他過去曾三次投票支持川普，但這一回不會了。

民眾對經濟前景的信心9月已跌到逾10年來的谷底。美國經濟評議會(Conference Board) 指出，9月「消費者信心指數」(Consumer Confidence Index, CCI)下跌6.7降至81.9，創下12年來新低，比新冠疫情時還糟糕。8月信心指數是88.6， 9月跌幅加大。

根據勞工部最新數據，9月美國雇主僅新增2.9萬個就業崗位，表現令人失望，失業率也從8月的4.1%升至4.2%。經濟學家此前預計9月新增就業人數將在9萬人左右。勞工部也下調了7月和8月的合計就業數據，共減少了6萬個就業機會。9月平均時薪年增3%，創下自2021年5月以來的最小年增幅。

此外，美國長期抵押貸款平均利率最近一周 大幅攀升，創下近三年來的最高水準。房貸機構房地美(Freddie Mac)表示，基準30年期固定利率房貸利率已升至7.28%。一年前，該平均利率還在6.34%的水準。這已是抵押貸款利率連續第六周上漲。目前的平均利率已達到自2023年11月22日（當時為7.29%）以來的最高水準。

15年期固定利率抵押貸款的借貸成本也有所上升，這類貸款常受尋求房屋貸款再融資的借款人青睞。該平均利率從前周的6.42%升至6.60%，而一年前這一利率為5.55%。

儘管8月的通膨率有所放緩；不過，物價水平依然處於高檔。商務部公布的數據顯示，8月消費者物價年增3.4%，低於經濟學家先前預期的3.7%。但與前月相比，物價上漲了0.3%，漲幅高於7月的0.1%，顯示物價漲勢依然強勁。

精華 FAQ

  • 因裁員發生在川普造勢前夕，且規模達1400人，足以抵消大代頓地區一整年的就業增長。該區又是川普鐵票區，衝擊格外明顯。

  • 9月消費者信心指數跌至81.9，創12年新低；同時9月新增就業僅2.9萬人，失業率升至4.2%，都顯示景氣與就業動能偏弱。

  • 30年期房貸利率升至7.28%，創近3年高點，15年期也升到6.60%；雖然8月通膨降至3.4%，但月增0.3%，顯示物價仍偏高。

共和黨 川普 俄亥俄州

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