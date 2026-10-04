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不滿「夏令時間永久化」被擋 川普公布參議員電話

編譯彭馨儀／綜合報導
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參議員柯頓(中)力阻陽光節約法案，川普公布他的手機號碼，籲選民打電話給他施壓。 ...
參議員柯頓(中)力阻陽光節約法案，川普公布他的手機號碼，籲選民打電話給他施壓。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普為推動永久夏令時間法案，公開反對者柯頓的電話並動員支持者施壓，但參院仍無表決安排，法案前景被多位共和黨參議員視為渺茫。

儘管川普總統施加巨大壓力，要求參議院通過將夏令時間永久化的「陽光保護法案」(Sunshine Protection Act)，但該案在參院仍陷入停滯。為打破僵局，川普甚至在社群媒體公布反對該案的共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)的私人電話號碼，號召選民打電話施壓。

路透報導，川普在「真實社群」(Truth Social)發文指出，柯頓正在阻擋這項重要法案，並貼出一組電話號碼呼籲選民撥打。川普強調，調整時鐘「讓國家損失慘重，對治安、民眾壓力及體育活動都有害」，隨後更以政治勝負向柯頓喊話，「給共和黨一次參院的勝利吧！柯頓！」

路透實測該電話號碼，直接轉入未具名的語音信箱。

柯頓並未正面回應電話被公布一事，但隨後在X平台發文反駁稱，雖然沒人喜歡調時鐘，但國會過去幾度實施永久夏令時間最後都撤銷，就是因為民眾無法忍受冬天極度延後的日出。柯頓強調，「阿肯色州的家長不希望孩子摸黑上學，我永遠把阿肯色州放在第一位。」

除了開砲施壓同黨議員，川普還引述職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)執行長羅拉普(Brian Rolapp)的信件，表示高爾夫球界需要傍晚有更多日照來完成比賽。川普更用全大寫發文宣稱「罪犯不喜歡在光亮處作案」，主張永久夏令時間有助於公共安全。

然而，法案已於7月在眾議院以308票贊成、117票反對而通過，在參院仍面臨巨大阻力。參院本周休會，直到11月3日國會選舉後才會復會，期間未排定任何表決。路易斯安納州共和黨籍聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)直言，將夏令時間永久化的努力「已經徹底沒戲」(dead as disco)，預計參院多數黨領袖熊恩(John Thune)根本不會將其排入表決日程。

批評者指出，若實施永久夏令時間，冬季太陽將延後1小時升起，部分地區冬季最冷時甚至要到上午9點才日出，導致學童與通勤族必須在摸黑出門。

美國曾於二戰及1974年實施全年夏令時間，但1974年因極不受歡迎而在同年廢除。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普總統施加巨大壓力，要求參議院通過將夏令時間永久化的「陽光保護法案」，但該案在...
川普總統施加巨大壓力，要求參議院通過將夏令時間永久化的「陽光保護法案」，但該案在參院已陷入停滯。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為柯頓反對推動永久夏令時間的法案，導致參院審議卡關。川普因此在社群媒體公開其電話，呼籲選民致電施壓，藉此打破僵局並推動法案前進。

  • 法案已在7月於眾院以308票贊成、117票反對通過，但在參院仍陷入停滯。本周參院休會，11月3日國會選舉後才復會，且目前沒有排定任何表決。

  • 支持者認為可增加傍晚日照，對高爾夫比賽、公共安全都有利；反對者則擔心冬季日出延後，學生與通勤族得摸黑出門，部分地區甚至要到上午9點才見到太陽。

川普 參議院 參院

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