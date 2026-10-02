我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懷孕也要漂亮走紅毯 安海瑟薇感謝蕾哈娜：她改變了遊戲規則

加州華人集運上千元貨遭海關扣 客服：行規只賠幾十元

前共和黨眾議員里維拉秘密擔任委內瑞拉政府說客 遭判刑10年

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前佛州國會議員里維拉(圖)長期為委內瑞拉前總統馬杜洛政府在華府遊說，被控未按規定...
前佛州國會議員里維拉(圖)長期為委內瑞拉前總統馬杜洛政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

前佛州眾議員里維拉因在川普首任期間秘密替委內瑞拉政府遊說、涉洗錢與外國代理人罪，被邁阿密聯邦法院判處10年徒刑。

前佛州國會議員、國務卿魯比歐(Marco Rubio)的長年好友里維拉(David Rivera)，因在川普第一任期內秘密為委內瑞拉擔任說客，牽涉金額高達5000萬元，於10月2日被邁阿密的聯邦法庭判處10年有期徒刑。

里維拉長期為委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政府在華府遊說，被控未按規定註冊為外國政府代理人以及串謀洗錢等罪名，2026年5月被陪審團裁定所有罪名成立，之後就一直被監禁至今。

61歲的里維拉在法官達米安(Melissa Damian)宣判時面無表情。「沒有人會接受這種做法，我認為這件事也是一樣，」法官說。 「毫無疑問，這筆錢來自馬杜洛政權。」

這場為期七周的審判，罕見地揭露了邁阿密已儼然成為外國影響力活動的舞台，這些活動旨在影響美國對拉丁美洲政策，凸顯了這座城市既是反共鬥士的聚集地，也是其龐大流亡人口中腐敗滋生的溫床。

在庭審中，魯比歐、德州聯邦眾議員塞申斯(Pete Sessions)以及一位華盛頓頂級遊說人士均出庭作證，表示當得知里維拉與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的一家美國子公司簽訂巨額顧問合約時，都感到遭背叛。

里維拉律師計劃提起上訴，並在6月申請了總統特赦。里維拉在華府還面臨與此相關的外國遊說罪名聯邦指控。

在2022年解密並公開的起訴書中，檢察官指控里維拉受時任委內瑞拉外交部長、現任臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的指派，利用共和黨人脈，試圖讓川普第一屆政府放棄對委內瑞拉的強硬路線和嚴厲制裁。

里維拉和本案另一位被告、政治顧問努弗(Esther Nuhfer)試圖操縱包括魯比歐和塞申斯在內的有影響力朋友。他們的目標是在馬杜洛政府因嚴重侵犯人權指控而遭制裁的情況下，與新上任的川普政府實現關係正常化。

精華 FAQ

  • 他被認定在川普第一任期內，秘密替委內瑞拉政府在華府遊說，並涉及未依法註冊為外國政府代理人、串謀洗錢等罪名，因此遭判10年徒刑。

  • 新聞指出本案金額高達5000萬元，檢方指控里維拉受委內瑞拉官員指派，利用共和黨人脈影響美國政策，並透過顧問合約與資金流動掩飾其外國遊說行為。

  • 因為庭審揭露邁阿密成為外國影響力活動舞台，也顯示當地既是反共與流亡者聚集地，同時可能成為影響美國對拉丁美洲政策的腐敗溫床。

共和黨 委內瑞拉 眾議員

上一則

川普力促取消冬夏令時間調整 參議院受挫

下一則

川習會後對台軍售仍懸而未決 川普盟友戴恩斯：可能只有他知道答案

延伸閱讀

委內瑞拉反對派領袖馬查多 流亡海外返鄉受阻

委內瑞拉反對派領袖馬查多 流亡海外返鄉受阻
川普下周出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統

川普下周出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統
被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年

被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年
美將在委內瑞拉設軍事基地？川普：正考慮做很多事情

美將在委內瑞拉設軍事基地？川普：正考慮做很多事情

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34

超人氣

更多 >
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣
最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增