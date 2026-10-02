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川普力促取消冬夏令時間調整 參議院受挫

編譯彭馨儀／即時報導
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川普總統施強制全年實行夏令時間的努力，在參議院陷入停滯。(美聯社)
川普總統施強制全年實行夏令時間的努力，在參議院陷入停滯。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普再度要求參院通過永久夏令時間法案，但因休會與分歧，立法進展受阻，支持者與批評者對冬季日照與安全影響看法不一。

儘管川普總統施加巨大壓力，強制全年實行夏令時間的努力在參議院仍陷入停滯。

路透報導，川普再次敦促參院批准眾院7月以308票贊成、117票反對通過的法案，廢除1960年代以來每年調整時鐘二次的制度。他在「真實社群」(Truth Social)發文指出，調整時鐘「讓國家損失慘重，對犯罪率、民眾壓力、體育活動等各方面都有害。」

參院本周休會，要到11月3日期中選舉後才復會，且期間未排定表決。全美將於11月1日恢復標準時間。路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)直言，將夏令時間永久化的努力「已經徹底沒戲」(Dead as disco)，預計難以通過且不會排入議程。不過主要提案人、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)仍堅稱復會後有信心通過。

批評者指出，這項改革意味冬季太陽會推遲1小時升起，導致學童、通勤者、農民與建築工人必須摸黑在清晨出門，部分地區冬季日出甚至要等到早上9點。支持者則認為，調時鐘會破壞睡眠並增加工傷與車禍風險；全年撥快1小時能增加傍晚日照並促進冬季經濟。若法案通過，2027年起將不再恢復標準時間，但未實行夏令時間的州仍可例外退出。美國曾於二戰及1974年實施全年夏令時間，但1974年因極不受歡迎而在同年廢除。

福斯新聞網報導，川普發文批評一年調2次時鐘相當荒謬，強調「人們已厭倦調整時鐘，這是跨黨派都能團結支持的議題。」

賓州民主黨籍聯邦眾議員斯坎倫(Mary Gay Scanlon)反對說，永久夏令時間會讓數百萬美國人在漆黑的冬天清晨起床與通勤，帶來安全隱患。

這項名為「陽光保護法案」(Sunshine Protection Act)的立法源於美國長年時間制度爭議。美國自1918年一戰期間開始實施夏令時間以節省燃料，1966年國會通過「統一時間法案」(Uniform Time Act)規範每年3月第2個星期日撥快1小時、11月第1個星期日撥回。目前全美有48州實施，僅夏威夷州、亞利桑納州大部分地區及美屬薩摩亞(Samoa)、關島等領地未遵循。

精華 FAQ

  • 他主張廢除一年2次調整時鐘，改為全年實施夏令時間，也就是永久把時鐘撥快1小時，讓美國不再在春秋兩次切換標準時間。

  • 參院本周休會，直到11月3日期中選舉後才復會，期間也沒有安排表決，因此即使川普施壓，法案短期內仍難推進。

  • 反對者認為冬季清晨會更黑，學童、通勤者與勞工出門更不安全；支持者則認為可減少調時造成的睡眠干擾，並帶來更多傍晚日照。

川普 參議院 路易斯安納州

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