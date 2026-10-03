共和黨參選人將矛頭對準大企業：這些人為美國做了什麼？

密西根參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨候選人為迎戰期中選舉，紛紛以批評華爾街與大企業塑造形象，雖未放棄親商政策，但反企業論述已成選戰新潮流。

隨著期中選舉逼近，共和黨 參選人不約而同透過競選活動抨擊華爾街 、大型健保公司與科技巨頭，將大企業推上選戰的風口浪尖，飽受輿論壓力打壓。

據政治新聞網站Politico報導，眾院 金融服務委員會(Financial Services)共和黨籍主席希爾(French Hill，阿肯色)透過電視節目全力宣傳自己「阻止華爾街收購社區」所做的貢獻；聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers，密西根)則信誓旦旦「要對抗敲詐美國家庭的大型藥廠」；還有聯邦眾議員候選人米切爾(Joe Mitchell，愛阿華)競選廣告也宣稱要成為華府「唯一拒絕企業政治行動委員會(PAC)贊助的共和黨人」。

川普總統重返白宮開啟與跨國企業的對立，右派開始加入抨擊大企業的陣營，共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里)直言：「共和黨與華爾街之間的關係肯定會轉變，我的意思是這些人到底為美國做了什麼？」

然而共和黨並非完全放棄親商立場，去年共和黨人利用國會些微多數票通過全面稅改法案，受到美國商會(U.S. Chamber of Commerce)歡迎；此外川普任命的各機構負責人採取鬆綁監管，使得銀行等特定行業受益，聯邦參議員海格提(Bill Hagerty，田納西)強調私人企業是成就美國偉大的關鍵因素之一：「我們需要營造一個讓企業蓬勃發展的環境。」

不過共和黨候選人發現，塑造對抗不良企業的英雄形象，可為選戰帶來巨大的政治價值，因此聯邦參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基)前幕僚庫馬爾(Rohit Kumar)認為打壓企業的口水戰還會擴大：「獲得川普加持的共和黨當選人會開始頻繁參與那些傳統上被認為主要是參眾兩院民主黨人專屬的政治活動。」

隨著大企業陷入政治打壓危機，甚至可能成為2028年共和黨總統大選的出氣筒，共和黨資深傳播策士馬登(Kevin Madden)認為，未來選戰將取決於兩黨哪一方對企業態度更加強硬：「風險在於這可能成為各類政策討論一環，無論涉及立法、政治、監管或聲譽，如果共和黨人出於政治動機針對企業和商業利益則是另一個問題。」