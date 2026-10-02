我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

品牌夾克專櫃169美元、好市多27美元 華人買四件：比Outlet還便宜

共和黨放棄北卡選戰？撤回數千萬廣告資金轉戰其他州

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）。（美聯社）
前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨參議院超級政治行動委員會撤回北卡廣告資金，改投堪薩斯等州，顯示其對北卡勝算轉趨悲觀，也暴露紅州選情壓力。

據紐約時報報導，共和黨參議院超級政治行動委員會（Super PAC）周五宣布，取消原定在北卡羅來納州投放的所有剩餘廣告，將數千萬美元的廣告預算轉向其他州。此舉顯示，共和黨已不再看好今年秋季在北卡羅來納州的選情。

與此同時，名為「參議院領導基金」（Senate Leadership Fund）的超級政治行動委員會，首次在本輪選舉周期向堪薩斯州投入資金，並推出新廣告，攻擊當地民主黨候選人。這也反映出共和黨對傳統紅州選情日益感到憂慮。

如果共和黨失去北卡羅來納州的參議院席次，民主黨將朝著秋季翻轉參議院所需的四席目標邁進一步，前提是民主黨能守住目前擁有的所有席次。

選戰進入最後階段時，取消廣告投放是常見且極具指標性的舉動，因為這往往反映出全國政黨策略人士對各州選情的判斷，以及他們認為最有機會爭取參議院多數席次的布局。北卡羅來納州撤銷廣告投放的消息最早由新聞媒體Semafor披露，隨後獲得兩名知情人士證實。

北卡羅來納州目前的參議院席次由共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）擔任，但他已宣布退休。民主黨提名曾連任兩屆州長、頗受歡迎的庫伯（Roy Cooper）參選；共和黨則由前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）出馬角逐。

瓦利競選團隊尚未立即回應置評請求，參議院領導基金則拒絕評論。

在堪薩斯州，參議院領導基金此次首度預訂投放廣告，顯示共和黨對現任共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）的連任選情感到憂慮。馬歇爾將迎戰民主黨候選人漢密爾頓（Adam Hamilton），後者是全美規模最大的聯合衛理公會教會牧師。

參議院領導基金推出的新廣告，將漢密爾頓形容為「兩面派極端分子」。

知情人士表示，堪薩斯州的廣告投放總額尚不明朗，但首波預算預計達數百萬美元。

參議院領導基金最初計畫在北卡羅來納州投入7100萬美元。據一名知情人士透露，該組織目前已花費其中逾3000萬美元。廣告追蹤機構AdImpact的數據顯示，該組織原本還預留了1800萬美元，計畫在選舉前最後一個月透過無線電視及有線電視投放廣告。

南達科他州共和黨籍參議員、參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）仍持續支持瓦利，並於周四透過視訊方式出席為瓦利舉辦的募款活動。相關情況由兩名知情人士透露。

為因應可能遭到削減的廣告資金，越來越多共和黨參議員候選人開始成立專屬的超級政治行動委員會，以降低對參議院領導基金的依賴，避免因該基金削減預算而影響選戰。

然而，瓦利自己的專屬政治行動委員會「北方之州行動」（Old North Action），此前也已取消部分廣告投放。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為共和黨策略人士認為北卡選情已不再有利，與其繼續投入大量廣告，不如把數千萬美元轉向更有機會影響參院多數席次的州別。

  • 這代表共和黨開始擔憂傳統紅州也可能出現競爭壓力，因此把資源投向堪薩斯，試圖保住現任參議員馬歇爾的連任優勢。

  • 若共和黨失去北卡席次，民主黨將更接近翻轉參院所需的4席目標；而共和黨改投其他州，也顯示多數之爭已進入關鍵重新布局階段。

共和黨 北卡 北卡羅來納州

上一則

柴油價格飆升 川普：歐洲同意釋出大量儲備

下一則

川普擬任命國家情報總監克萊頓擔任「AI沙皇」

延伸閱讀

北卡州聯邦參議員選舉共和黨評估從探囊取物轉為擔心

北卡州聯邦參議員選舉共和黨評估從探囊取物轉為擔心
史考特：期中選舉共和黨要保住多數席次 正處於「生死存亡之戰」

史考特：期中選舉共和黨要保住多數席次 正處於「生死存亡之戰」
民主黨在深紅州推派獨立候選人 錄音檔外洩發言內容惹議

民主黨在深紅州推派獨立候選人 錄音檔外洩發言內容惹議
川習將會 共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應了

川習將會 共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應了

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34

超人氣

更多 >
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣
最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增
不再「有房就買」？華人置業版圖改

不再「有房就買」？華人置業版圖改