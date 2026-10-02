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赫塞斯宣布成立「自主作戰司令部」管無人機 還要開除20%將領

編譯周辰陽／綜合報導
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國防部長赫塞斯表示將成立「自主作戰司令部」，並研究未來作戰型態，會大量依靠無人機...
國防部長赫塞斯表示將成立「自主作戰司令部」，並研究未來作戰型態，會大量依靠無人機作戰。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

赫塞斯在匡提科演說中宣布成立自主作戰司令部，並提出削減將領、強化無人機與機器人戰力及多項軍事轉型計畫。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)9月30日在維吉尼亞州匡提科的陸戰隊基地，向數百位美軍官兵發表「軍力現況」演說。內容遠出乎原本預料的大幅削減美軍將領人數，還為他設想的未來美軍部隊擘畫六項轉型倡議，宣布要成立「自主作戰司令部」(AUTOWARCOM)。除將高度倚重無人機群，並廣納馬斯克等美國科技領袖的意見。

和去年台下坐著800多位美軍將領不同，今年主要是較低階的官兵。赫塞斯重申去年的說法，即美軍「不要胖子、跨性別者、大鬍子、怪咖、懦夫與激進分子，只要戰士；意識形態的小丑出局、愛國牛仔上場，加上睪固酮檢測」。他最近下令，30歲以上男性美軍每年接受睪固酮濃度是否足夠的篩檢。

赫塞斯強調，美軍「不再是『覺醒』部門，也不再是軟弱部門」。

赫塞斯說，「據資料數據統計人員的說法，我們解雇全軍一成的將軍及上將；我們也削減一成的將領人數。所以整體削減了兩成；媒體稱為清洗，我稱為追究責任，而且早該這麼做了」。

另外，赫塞斯宣布，五角大廈將成立全新的四星級司令部，專責自主作戰和機器人戰爭；新的「自主作戰司令部」將擁有類似軍種的權限，將在未來幾月藉由「阿金庫爾計畫」建置。

赫塞斯表示，俄烏戰爭帶來的教訓是，並非只靠某種類型的無人機就能贏得戰爭，而是需一套專為特定目的打造的系統，最大限度地提升適應力；即美軍既需更多高端武器，也需大量更價廉且可消耗的自主系統。

第二項倡議是「子午線計畫」，將召集美國政府官員、學者及民間企業領袖，共同研究可能形塑數十年後衝突型態的技術和潛在未來戰場；將由五角大廈技術長麥可督導，並由SpaceX執行長馬斯克、安杜里爾共同創辦人拉奇與共和黨籍前聯邦眾議院議長金瑞契領銜。

第三項倡議是「美國堡壘」，將聚焦未來戰爭的軍事韌性，確保美國軍事設施及供應鏈可承受重大攻擊或全球性的供電中斷。

其餘倡議還有舉辦全美大型競賽，興建赫塞斯口中的美國數十年來首座主要新軍事設施；在全美大專院校推動符合川普政府價值觀的新計畫，擴大軍官培育；成立直接向國防部長彙報的新宗教事務辦公室。

精華 FAQ

  • 他宣布五角大廈將成立全新的4星級「自主作戰司令部」，專責自主作戰與機器人戰爭，未來幾個月將透過「阿金庫爾計畫」建置，並賦予類似軍種的權限。

  • 赫塞斯表示，美軍已解雇約1成將軍與上將，並再削減1成將領人數，總計減少2成；他把外界稱為清洗的做法，形容為追究責任，認為早就該進行。

  • 他提出6項倡議，包括召集產官學研的「子午線計畫」、強化供應鏈韌性的「美國堡壘」、全國競賽、興建新軍事設施、在大學推動新計畫，以及成立新宗教事務辦公室。

赫塞斯 無人機 馬斯克

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