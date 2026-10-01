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Fed總部翻修費用超支 督察長：管理不當 但未涉刑事責任

編譯盧炯燊／綜合報導
聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及...
聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及刑事責任。圖為今年1月聯準會大樓進行翻新的資料照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Fed督察長報告指總部翻修費用超支源於管理失當，未見需送交司法部的刑事證據；川普則借題再度攻擊鮑爾，要求其辭職。

總統川普一直指責前聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell )要為聯準會總部翻修費用嚴重超支負責，甚至啟動刑事調查，但Fed督察長9月30日公布的報告指出，管理及監督方面出現失誤是導致超支的原因，但未發現需要移交司法部刑事調查的證據。Fed主席華許(Kevin Warsh)表示會採納報告的建議。

據財經頻道CNBC等報導，Fed督察長霍洛維茨(Michael Horowitz)公布長達120頁的獨立調查報告，明確表示「在整個評估過程裡，我們並未發現有合理的理由，相信存在違反聯邦刑法的行為，從而需要根據督察長法(Inspector General Act)，將案件移交司法部長」。

川普在社群媒體發文表示，鑑於這份報告，應「迫使」鮑爾辭去聯準會理事職務，「他連一棟建築物都管理不好，當然不應被允許繼續推行他的高利率政策(而且只有對川普如此)。」

川普還表示，他已要求司法部長布蘭奇(Todd Blanche)研究這份報告的調查結果。川普說，如果鮑爾不辭職，「美國政府就應該以最高層級的法律訴訟追究他，不論是貪腐還是無能，這兩者都是完全不可接受的。」

報告除了承認鮑爾作為Fed主席，要為總部翻新工程計畫負責外， 並未認同任何對鮑爾的批評，反而詳細描述整個翻新工程的難處，包括設計的變動以及種種問題，例如財料及人工等，結果成本高達25億元，較最初預算超出大約10億元。

報告指出，Fed理事會並未參與翻新計畫的日常決策，因此建議理事會將大型建設項目的日常管理工作外包。

對於有人指鮑爾2025年6月在參議院委員會聽證會作偽證，督察長辦公室並未就此做專門評估，只表示已審查與鮑爾證詞相關的資料，但未提出任何指控。

川普為了Fed拒絕降息而多次攻擊鮑爾，重返白宮後僅半年，即藉Fed總部翻修工程嚴重超支而猛烈指責，甚至司法部展開刑事調查。鮑爾今年1月發表一份非同尋常的影片聲明，聲稱與工程相關的刑事調查，是迫使他降低利率的藉口。

聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及...
聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及刑事責任。圖為川普(左)去年前往聯準會工地，聽取時任聯準會主席鮑爾的說明。(美聯社)

聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及...
聯準會督察長發布調查報告，稱聯準會翻新工程耗資24億元，純粹因管理不善，並未涉及刑事責任。圖為今年1月聯準會大樓進行翻新的資料照片。(路透)

精華 FAQ

  • 報告指出，超支主要來自管理與監督失誤，以及設計變動、材料與人工等施工難題，並非單一舞弊行為所致。

  • 沒有。督察長明確表示，未發現有合理理由認定存在違反聯邦刑法的行為，因此不需要依規定移交司法部進一步處理。

  • 川普認為鮑爾應因翻修超支而辭去Fed理事職務，並要求司法部檢視報告內容，甚至揚言以最高層級法律行動追究責任。

鮑爾 華許 聯準會

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