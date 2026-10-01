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500元健保退款支票今起寄發 百萬人受惠

特派員黃惠玲／綜合報導
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川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。圖為同樣由財政部直...
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。圖為同樣由財政部直接發放的新冠疫情紓困支票。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府10月1日起將向近100萬名符合條件的ACA自費投保人寄發每人500元退款支票，但州版交易平台與領補助者不適用。

川普政府預計本周開始向近100萬民眾寄發每人500元的健保退款支票，對象為透過聯邦「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)交易平台購買保險、未領取保費補助，且自行負擔全額保費的投保人。白宮表示，支票將於10月1日(周四)開始寄出，符合資格者分布於全美30州。

川普本月稍早透過白宮社群平台發布影片，指稱拜登政府過去對歐記健保投保人收取過高費用，但並未提出支持這項指控的證據。他表示，現任政府將採取正確行動，把多收取的費用退還給民眾。

根據白宮公布的資訊，這筆每人500元的退款，來自聯邦歐記健保交易平台收取的使用費所產生的結餘，由財政部直接寄發支票。據「今日美國」報導，支票還將附上川普署名的信函，重申其對拜登政府超收保費的指控。

符合資格的民眾必須同時滿足三項條件：透過聯邦歐記健保交易平台購買醫療保險、未領取保費補助而自行支付全額保費，以及居住在使用聯邦交易平台的30個州。

這30州包括阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、阿肯色、德拉瓦、佛羅里達、夏威夷、印第安納、愛阿華、堪薩斯、路易斯安納、密西根、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北卡羅來納、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、俄勒岡、南卡羅來納、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞、威斯康辛及懷俄明州。

至於伊利諾、新澤西、賓夕法尼亞及麻州等自行管理健保交易平台的州，因聯邦政府未向這些州的交易平台收取相關使用費，因此不在此次退款範圍內。

根據先前報導，全美約有1920萬人參加ACA健保，此次近100萬名符合退款資格的民眾，僅占整體投保人的一小部分。領取聯邦保費補助的家庭，以及透過州政府自行管理交易平台投保的民眾，均不符合此次退款條件。

白宮表示，退款將由聯邦財政部直接發放，預計10月1日開始寄出，但尚未說明所有符合資格者何時能收到支票。

川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。圖為同樣由財政部直...
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。圖為同樣由財政部直接發放的新冠疫情紓困支票。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這筆退款由聯邦財政部直接發放，白宮表示將自10月1日開始寄出支票。不過官方目前尚未說明所有符合資格者何時都能收到。

  • 必須同時透過聯邦ACA交易平台購買保險、沒有領取保費補助而是全額自付，並且居住在使用聯邦交易平台的30個州，才符合資格。

  • 像伊利諾、新澤西、賓夕法尼亞、麻州等州使用自辦交易平台，聯邦政府未向這些平台收取相關使用費，因此不在此次退款範圍內。

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