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波音獲200億元合約 將建美國海軍新F/A-XX戰機

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波音在川普第2任政府期間內，第2度被五角大廈選中來建造第6代武器系統。(路透)
波音在川普第2任政府期間內，第2度被五角大廈選中來建造第6代武器系統。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

五角大廈選定波音承造美國海軍新一代F/A-XX戰機，合約價值200億美元，預計2030年代起接替超級大黃蜂，並與無人系統協同作戰。

美國官員29日宣布，五角大廈已選擇由波音（Boeing）來建造海軍新一代戰鬥機，這項合約價值200億美元。

法新社報導，五角大廈在聲明中表示，這項合約將根據「次世代空中優勢計畫」（Next Generation Air Dominance Program）生產F/A-XX戰機，即「打擊戰鬥機」，並補充指出，新的戰機將自2030年代起取代現役的「超級大黃蜂」（Super Hornets）機隊。

這是波音在川普第2任政府期間內，第2度被五角大廈選中來建造第6代武器系統。2025年3月，川普宣布空軍選擇波音來建造新型匿蹤戰鬥機。

波音國防、太空與安全（Defense, Space & Security）部門主管派克（Steve Parker）表示：「同時交付兩款先進戰鬥機一直是我們的計畫，我們為此進行相應的投資。我們已準備好且有能力同時進行多個未來的戰機主力系列專案。」

五角大廈次長杜飛（Michael Duffey）表示：「F/A-XX平台是對美國國家安全與長期空中戰鬥能力一項至關重要、不可妥協的投資。我們正在與波音攜手，共同實現這些作戰能力。」

波音表示，位於密蘇里州聖路易郡（St. Louis）的「安全製造」廠房仍在持續施工，這是美國同類型設施中規模最大的。

波音說：「根據美國國安與出口法律，F/A-XX的技術與專案細節仍列為機密。」

波音是與諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）競爭這份合約。

諾斯洛普格拉曼公司表示：「針對F/A-XX，諾斯洛普格拉曼為美國海軍提供一款具高度生存能力、數位先進的第6代戰機。我們期待獲得關於他們選擇結果的更多資訊。」

在2026年5月的聽證會上，海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）上將在參議院小組委員會上表示，下一代系統必須「擴大作戰範圍、生存力與殺傷力」，並預計將與無人系統協同運作。

柯德爾說：「未能按時部署新一代航載航空作戰能力，將對制空權、打擊範圍以及航艦在對抗性環境中長期執行作戰任務的能力帶來風險。」

波音股價在盤後交易上漲2.4%，諾斯洛普格拉曼股價則下跌3.6%。

精華 FAQ

  • 五角大廈宣布由波音承建美國海軍新一代F/A-XX戰機，合約價值200億美元，屬於次世代空中優勢計畫的一部分，目標是強化美軍未來空中作戰能力。

  • 根據五角大廈說法，F/A-XX將在2030年代起逐步取代現役的超級大黃蜂機隊，並提升作戰範圍、生存力與殺傷力，以因應更具威脅性的對抗環境。

  • 波音繼空軍新型匿蹤戰機後，再度拿下第6代武器系統大單，顯示其軍工業務獲得肯定；消息公布後，波音盤後股價上漲2.4%，諾斯洛普格拉曼則下跌3.6%。

五角大廈 川普 波音

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