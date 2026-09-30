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大選舞弊？五角大廈名稱？政府AI官網答案讓川普不愛聽

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統（左）29日宣布啟用由AI驅動的政府網站，但網站一開始會給出川普不喜歡的...
川普總統（左）29日宣布啟用由AI驅動的政府網站，但網站一開始會給出川普不喜歡的答案，網站立即修改為不回答政治問題。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府新上線的America.gov以AI提供官方服務資訊，卻在2020年大選、五角大廈與氣候變遷等議題上給出與川普立場不同的回答，之後部分政治問題還被改成無法回答。

川普政府29日推出簡化資料和服務的新網站「America.gov」，讓民眾更容易取得分散在各機構網站的資料與服務。不過，川普總統恐怕不會喜歡這個網站的部分回答。

America.gov表示，使用者提問的答案依據「官方政府來源」並透過人工智慧(AI)整理而成。這款聊天機器人的目標，是協助民眾申請加入聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)等政府計畫，或完成護照更新等事項。

美聯社記者向該網站詢問2020年大選誰勝出，以及設在五角大廈的聯邦部門名稱等問題，得到的答案與川普經常宣稱的內容並不同。

針對2020年總統大選，網站原本回答：「官方聯邦資料並未顯示廣泛舞弊行為改變2020年總統大選結果，但個別選舉犯罪情事確曾發生且已起訴。」

川普當年輸給拜登後，一再宣稱發生廣泛舞弊情事，導致選舉結果被竊。然而，多次查核與重新計票均未發現足以影響結果的重大舞弊，川普政府也曾表示，該場選舉並未發生舞弊情事。

川普29日還在America.gov網站成立儀式上發言時，網站就開始修改回答內容；當美聯社記者再次提問2020年大選問題，以及川普是否曾遭彈劾或被判重罪時，網站回覆「無法回答政治問題」。

被問到五角大廈時，網站回答：「五角大廈是國防部的總部。」

川普去年簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。

美聯社提問該網站，川普能否在2028年競選總統時，網站答覆：「憲法第22條修正案規定，沒有人能被選為總統超過兩次。川普已兩度當選(2016年與2024年)，我不提供法律建議。」

川普承認憲法禁止他角逐第三個任期，卻經常發文談論再度參選或戴上印有2028年字樣的帽子，並討論相關可行方式。

關於人類活動是否造成氣候變遷，網站答覆：「聯邦氣候科學網頁指出，近期暖化主要來自人為溫室氣體排放，尤其是燃燒化石燃料。地球的氣候長期以來也曾因自然因素出現變化。」

川普形容氣候變遷是「騙局」，並曾發布行政命令，要求環保署(EPA)提交檢討報告。

川普總統29日啟動網站「America.gov」，隨後與AI巨頭們共進午餐。（路...
川普總統29日啟動網站「America.gov」，隨後與AI巨頭們共進午餐。（路透）

川普政府啟動America.gov新網站，由AI驅動可以回答民眾各種問題。（路透...
川普政府啟動America.gov新網站，由AI驅動可以回答民眾各種問題。（路透）

精華 FAQ

  • America.gov是川普政府推出的整合型網站，目標是把分散在各機構的資料與服務集中起來，方便民眾查詢與申辦，例如Medicare、護照更新等，並以AI根據官方來源整理答案。

  • 網站原先說官方資料未顯示廣泛舞弊改變2020年大選結果，與川普長期說法不同；被問到五角大廈時，則回答它是國防部總部，也與川普將國防部改名為戰爭部的做法形成對照。

  • 在川普出席啟用儀式後，網站對大選、彈劾與重罪等政治問題改口稱無法回答政治問題；但談到氣候變遷時，仍表示近期暖化主要來自人為溫室氣體排放。

五角大廈 川普 人工智慧

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