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「川普帳戶」提速 財政部將6000萬童自動納入

編譯周芳苑／綜合報導
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今年1月川普總統宣布創立川普帳戶，專為全國兒童設立，同時在2025到2028為每...
今年1月川普總統宣布創立川普帳戶，專為全國兒童設立，同時在2025到2028為每個兒童帳戶提撥1000元。財政部29日表示要加速進行。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

財政部宣布川普帳戶改採自動註冊，讓約6000萬18歲以下兒童直接納入，但1000元補助仍須家長主動選擇領取。

川普帳戶」(Trump Accounts )開戶規定將大幅改變。財政部29日宣布，最快本周開始，全美約6000萬18歲以下兒童將自動加入川普帳戶，取代原本必須由家長或監護人註冊的模式。

華爾街日報報導，財政部表示，改採「自動註冊」(automatic enrollment)將確保更多兒童獲得投資帳戶，戴爾電腦(Dell)創辦人戴爾(Michael Dell) 承諾注入62.5億元等若干巨額捐款，將嘉惠更多家庭。

財政部指出，捐贈者希望捐款惠及所有兒童，而不限於父母刻意選擇加入的兒童。

川普政府7月初高調推出「川普帳戶」，宣稱那是為兒童在符合其他稅收優惠帳戶資格前，進行儲蓄和投資的一種途徑。

截至7月底，財政部處理560萬份開設帳戶申請表。財政部長貝森特(Scott Bessent)曾說，已有700萬名兒童註冊，而全美約7300萬兒童符合資格。

政府針對2025至2028年出生的兒童，每一帳戶提供1000元補助，自動註冊不會自動讓帳戶持有人得到這筆補助；根據去年稅法，納稅人須明確選擇領取才能得到1000元，29日所公布新規並未改變這一點。

聖路易華盛頓大學(Washington University)教授黃津(Jin Huang，音譯)說，改採自動註冊後，各家庭不必採取任何行動，帳戶資產會自動成長，這是法案通過以來最重要的變更。

不過，家長和監護人仍需採取行動認定帳戶才能充份使用；認領帳戶後，可自行加碼存款並接受雇主注入款項。

川普帳戶由網路券商羅賓漢 (Robinhood) 、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)管理，有專屬手機應用程式和網站。

在先前的規定下，官員稱法律不允許政府為未註冊者開立帳戶，而在29日公布新規時則稱，他們找到克服限制的方法，主要是藉助「主集團信託」(master group trust)，政府無需父母註冊即可為每年約200萬新生兒增設帳戶。

此外，政府設架構讓私人捐贈者將增值股票直接存入川普帳戶，可望帶動更多富人捐贈，但也讓兒童帳戶面臨持股風險。根據相關規定，股票須持有5年才能出售。

允許捐贈股票將使富裕捐贈者免繳股票資本利得稅。

精華 FAQ

  • 官員表示，改採自動註冊可讓更多兒童直接擁有投資帳戶，避免只惠及主動登記的家庭，也能擴大戴爾等巨額捐款的受益範圍。

  • 財政部表示，最快本周起，全美約6000萬18歲以下兒童將自動納入川普帳戶，並利用主集團信託等機制，讓新生兒無須父母先行註冊也能開戶。

  • 政府提供的1000元補助只適用2025至2028年出生兒童，且仍須納稅人明確選擇才可領取；家長認領帳戶後，才可加碼存款並接受雇主注入款項。

川普 財政部

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