川普政府迅速遣返移民至第三國 最高院暫允

AI摘要 文章摘要整理： 美國最高法院以6：3暫時允許川普政府續行將移民迅速遣送第三國，並將於12月審理該政策是否合法及法院是否可全面阻止。

最高法院29日以6：3裁定，暫時同意川普 政府繼續將移民 快速遣送至第三國，同時審理該政策是否合法，12月將進行辯論。只有三位自由派大法官主張維持下級法院命令。

美聯社報導，最高法院這項6比3的命令，暫時撤銷下級法院的裁決，該裁決要求移民在遭送往與其毫無關聯的國家前，必須有機會提出反對。最高法院則將於12月聽取口頭辯論。薩多馬友(Sonia Sotomayor)、卡根(Elena Kagan)與傑克森(Ketanji Brown Jackson)等大法官主張維持下級法院命令。川普政府上周表示，下級法院命令迫使一架載有約70人、預定飛往三個國家的遣返 航班取消。

最高法院的保守派多數大法官過去曾在這項川普政府核心政策上支持政府，去年同意飛往第三國的遣返航班暫時繼續。最高法院表示，將審理數項問題，包括該政策是否合法、下級法院是否有權審理此案並作出全面性的阻止裁定，以及政府認為適當的其他問題。

代表本案移民的律師之一、「全國移民訴訟聯盟」(National Immigration Litigation Alliance)執行主任雷穆托(Trina Realmuto)表示，這項命令「現在允許政府恢復將移民送往第三國，他們可能在當地面臨迫害、酷刑、監禁或其他嚴重危險」。她說，「但今天的命令並未就該政策是否合法作出裁決。最高法院將加快審理這個問題。」

根據一連串通常保密的協議，川普政府已將約2.5萬人遣送至20多個國家，包含從賴比瑞亞到蓋亞那，但絕大多數被送往墨西哥。川普政府表示，當移民無法被遣返母國或母國不接收時，已被下達最終遣返令者會被送往第三國，包括有刑事定罪者。聯邦律師說，這些政府保證當事人不會遭迫害或酷刑。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)在社群媒體發文稱，該政策是「完全合法且至關重要的移民執法手段」。但移民律師表示，部分移民發現，自己被關進抵達前從未聽過的國家的監獄，其他人則面臨嚴重安全風險，最後別無選擇，只能返回當初逃離的母國。