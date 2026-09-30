赫塞斯繼續砍20%將官職位「少一些將軍，多一些士兵」

國防部長赫塞斯18日五角大廈的一項贈勳儀式上講話。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 赫塞斯將在30日宣布削減五角大廈20%的將官職位，延續其縮減高階軍官、強化作戰人力的改革；此舉已引發國會對軍方人事與運作的憂慮。

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)30日將宣布削減五角大廈 20%的將官職位，影響陸、海、空三軍高層。這是他推動國防部改革的最新舉措，此前他已要求裁減10%將官及20%國民兵 將官人數。

兩名五角大廈官員向「國會山莊報」(The Hill)證實，國防部長赫塞斯將於30日在維吉尼亞州匡提科發表「軍力現況」(State of the Force)演說時，宣布削減五角大廈20%的將官職位，這是他全面整頓國防部努力的一環，影響範圍涵蓋陸、海、空三軍。他也會在陸戰隊基地向初階軍官和士官闡述未來數月五角大廈的優先事項，包括這項重大領導層人事變動。

在這項新舉措公布之前，赫塞斯去年曾試圖裁減至少10%現役四星上將和海軍上將。2025年5月，赫塞斯指示五角大廈領導層，將國民兵將官人數削減至少20%，並將一星及以上的將官總數削減10%。他當時表示，要「少一些將軍，多一些士兵」，並「將資源從臃腫的總部單位轉移到作戰人員」。

根據福斯新聞掌握的備忘錄，各軍種被要求在1月1日前實施裁減，部分職位將被降級而非直接裁掉。五角大廈並要求部隊達到腰圍身高比標準，且展現「無懈可擊」(impeccable)的儀容標準，才能到場聆聽赫塞斯30日的演說。

赫塞斯自出任國防部長以來，已開除或逼退超過20名各軍種的軍事領袖，這些人事變動令兩黨國會議員憂心忡忡。今年7月，參院撥款委員會主席、緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)表示，她對高階軍官遭撤職以及較低階人員晉升受阻一事感到憂心。柯林斯在聽證會上說，「我對此深感憂心。這些男女自願為國服務，宣誓支持和捍衛我們的憲法。」

眾院軍事委員會成員、喬治亞州共和黨眾議員史考特(Austin Scott)在4月聽證會上表示，赫塞斯開除前陸軍參謀長喬治上將(Randy George)，對各軍種的運作方式帶來「寒蟬效應」。

赫塞斯還擋下預定晉升為一星和二星將官的軍官晉升，稱軍方領導人係隨總統之意任職。