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11月期中選舉倒數 共和黨農民支持度鬆動

編譯陳律安／綜合外電

距離11月國會期中選舉僅剩一個多月，但農民對共和黨的支持正在鬆動，反映對關稅、汽柴油與肥料價格上漲、及當局打算進口更多牛肉等議題的不滿，使共和黨在這些傳統票倉的選情為數十年來最艱困。

川普總統對中國發動貿易戰，使黃豆外銷暫停，壓低去年的穀物售價，使農民損失數十億元。關稅也推高農業機具價格。同時，美伊戰爭的連鎖影響日漸推升美國肥料與柴油價格，讓農民生活愈來愈難熬。

例如，全國平均柴油價格達到每加侖6.51元的歷史新高，導致家庭農場的日常營運成本大幅上漲。還有關稅因素，川普時斷時續的關稅戰對從大豆種植者到養牛戶等所有農民的商品價格都產生負面影響。

這讓農業州的共和黨候選人發現越來越難為川普總統這些政策辯護。一些來自農業州的知名共和黨人已經開始公開反對共和黨，或向川普政府施壓，要求暫時禁止柴油出口，以便為農民提供即時的經濟援助。

由於農業州選民對通貨膨脹和農業成本的不滿，共和黨有可能失去眾院多數席位。「華爾街日報」26日報導，農民正在重新思考他們對共和黨的忠誠度，農民和牧場主在這次選舉選擇待在家中，不出門投票。

農民向來是川普與共和黨的忠實支持者，但過去一年來的焦慮情緒日增，同期川普的支持率已降至接近歷史新低。

目前在參眾兩院僅握有些微多數的共和黨，可能會因為在農業州所面臨的困境，失去參眾兩院控制權，甚至無法拿下愛荷華州等紅州的州長大位。

庫克政治報告(Cook Political Report)資深選戰分析師瓦瑟曼，把今年期中選舉比擬為1986年和2006年的選戰。1986年的經濟危機迫使許多農場與牧場倒閉，當時民主黨拿下參院控制權，在眾院的席次領先優勢也進一步擴大；2006年的伊拉克戰爭與高油價，使民主黨同時拿下參眾兩院。

精華 FAQ

  • 主因是關稅戰、柴油與肥料價格上漲，以及進口更多牛肉等政策引發不滿。這些壓力讓農民感到經營成本暴增，對共和黨與川普政府的信任明顯下降。

  • 對中國的貿易戰使黃豆外銷受阻，去年穀物售價被壓低，農民損失數十億元；同時關稅也推高農業機具價格，讓種植與養殖成本同步上升。

  • 若農業州選民因通膨與成本壓力而不投票或轉向，共和黨可能失去眾院多數，甚至連參院控制權與部分紅州州長席位都會受到威脅。

共和黨 川普 牛肉

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