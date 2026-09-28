民調顯示：69%農村選民最擔心生活成本

選情調查指出，川普總統與共和黨在農業州的農民支持率下率，傳出選舉警訊。圖為川普總統本月4日在白宮橢圓形辦公室向來自全美的農民與牧社，說明農業政策，與協助農民的措施。(美聯社)

距離期中選舉愈來愈近，美聯社與非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation, KFF)於23日公布的最新民調 顯示，69%農村選民最在意生活成本與醫療照護開銷，接著依序為政府福利計畫詐欺、非法移民 、伊朗 衝突、農業與農場政策、墮胎政策，最不關心槍枝管制議題。

美聯社與KFF上月12日至24日透過網路及電話訪問2241名全國登記選民，結果發現69%農村選民認為候選人談論生活成本「極為重要」，其次為醫療照護開銷56%、政府福利計畫詐欺54%、非法移民45%、伊朗衝突42%；農業與農場政策35%、墮胎政策28%，以及槍枝政策26%，抽樣誤差為正負三個百分點。

生活成本上漲普遍影響農村家庭日常，57%受訪者認為物價上漲、工作、薪資或住房負擔等經濟因素是最大問題；67%憂慮汽油或交通費用，66%煩惱醫療支出，60%擔心食品雜貨開銷。

約四分之三的選民認為，居住地的生活成本僅「尚可」或「差」，比2017年的相同調查增加25個百分點。

除了生活費外，醫療費用也是選民的一大焦慮來源。

54%的農村選民不贊同川普總統的醫療照護與健保改革政策，普遍認為這些政策對他們的醫療費用、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)及當地醫療服務可及性造成負面影響；其中92%受訪者認為俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫很重要，49%的人自稱自己或家人曾使用白卡福利。

不過，選民雖然不贊同川普的醫改政策，但在處理健保費用方面仍有33%的人較信任共和黨、28%信任民主黨，另有29%表示兩黨都不信任。

過去幾十年來，城鄉差距一直是美國大選的重要影響因素，且在2024年大選中發揮關鍵作用，當年有將近70%的鄉村選民投票支持川普。

農村選民雖然長期傾向共和黨，但經濟壓力可能影響部分選民的投票意願；民調顯示，54%農村選民為共和黨支持者或傾向共和黨的獨立選民，32%為民主黨支持者或傾向民主黨的獨立選民。

選民不滿經濟的部分，在少數共和黨選民中尤為明顯；27%共和黨農村選民不贊同川普的經濟政策，其中59%表示「肯定」會參加期中選舉，但仍有高達98%的農村共和黨人表示，他們更有可能投票給共和黨候選人而非民主黨候選人。