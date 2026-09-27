選前燃料稅假期 多州祭出減稅、停徵

洛杉磯一家美孚加油站9月22日展示了汽油和柴油價格。(美聯社)

川普總統發動伊朗戰爭導致油價升高，民眾倍感壓力，俄亥俄州和麻州州長候選人競相推動能減少能源相關支出的政策，希望透過「燃料稅假期」來減輕選民負擔。

華盛頓郵報報導，喬治亞州議會表決通過暫時降低或暫停燃料稅，印第安納州、肯塔基州 州長則透過行政命令執行；馬里蘭州、紐約州、佛州、賓州和其他一些州的官員也在考慮類似提案。

下周，由共和黨 控制的俄亥俄州議會預計將罕見在選前召開臨時會議，為共和黨州長候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)提出的燃料稅假期提案表決。他的民主黨 對手艾克頓(Amy Acton)也呼籲「緊急實施燃料稅假期，為俄州的工薪家庭提供一些幫助」。拉馬斯瓦米在聲明中表示：「每次去超市購物、每次加油、每月的帳單都太貴了。」並說他的競選搭檔、州眾議會議長都支持這項提案。

麻州州長希利(Maura Healey，民主黨)提議暫停徵收燃料稅兩個月，幾天前他的共和黨挑戰者米諾格(Mike Minogue)也在全州刊登一則宣傳廣告，呼籲暫停徵收燃料稅。

據美國汽車協會(AAA)，上周全美一般汽油的平均價格為每加侖4.49元，較2月28日伊朗戰爭爆發時的2.98元高出50%。燃料稅是重要地方財政收入來源，通常用於道路和橋樑建設即使是暫時的稅收減免也會造成嚴重預算問題。

例如麻州州長希利提出的方案：每加侖24美分燃料稅暫停徵收兩個月，共將造成1.2億元的財政收入短缺，她提議向高收入族群徵收附加稅來彌補這一損失。一些議員們譴責了這項提議，眾院議長馬里亞諾(Ron Mariano，民主黨)在一份聲明中表示暫停徵收燃料稅的話，關鍵基礎建設項目的資金將受限制，而減輕居民負擔也將收效甚微。

在俄州，拉馬斯瓦米提出的暫停徵收每加侖汽油38.5美分、每加侖柴油47美分的燃料稅90天，將導致6.78億元財政收入損失。共和黨人則提議透過動用其他州財政資金來彌補這筆損失，其中包括俄亥俄州交通處的資金。即將卸任的州長狄懷恩(Mike DeWine，共和黨)25日批評這項計畫，認為會高達7.5億元，下一任州政府將面臨真正的危機。