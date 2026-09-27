難民移民補助款 國會已通過 川普硬撤回

國會通過的補助款，川普政府動用罕見行政權撤回。(美聯社)

川普 政府動用罕被使用且備受爭議的行政權，撤回已獲國會批准，用於移民 服務及促進多元化項目的經費，這項做法馬上遭兩黨部分議員抨擊為違法。

綜合美聯社等媒體報導，白宮管理及預算局(OMB)表示，此次撤回 8.1億元撥款，主要是針對「最具危險性的政府支出」。

遭撤回的資金主要涉及衛生與公眾服務部(HHS)下屬的難民安置辦公室(ORS)的項目，為數高達5.67億元。白宮聲稱川普的嚴打非法移民 政策已遏制非法移民入境，這些資金再無必要。

遭撤資的還有國土安全部(DHS)一項名為「替代拘留個案管理試點計畫」，涉及1500萬元，是用於管理遭移民及海關執法局(ICE)監管的無證移民。

公民及移民服務局(USCIS)幫助新移民學習英語及歷史的計畫，也撤資1000萬元，白宮直指是不必要的浪費性支出。

其他還包括協助移民學生的項目、針對少數族裔的商業發展計畫、住房諮詢等。

這筆資金已獲國會批准，但川普採取名為「口袋式撤回」(pocket rescission)的手段撤回。1977年時任總統卡特(Jimmy Carter)採用這個手法撤回撥款，但他是在45天期限前很早就提出撤回資金，而這次也並非川普首次運用這項權力。

他去年以同樣手法凍結國會批准的49億元對外援助資金，雖然面對訴訟，但獲最高法院裁定可行，今次則將目標指向國內支出。

外界認為川普動用「口袋式撤回」撥款，顯然是要加強行政機關的控制，從而削減國會權力。

根據聯邦法律，國會有45天的時間審查總統提出的削減支出計畫，但川普是在聯邦財政年度僅剩五天時宣布有關措施，而且眾院在11月期中選舉前處於休會期，國會實際上無法審查。

兩黨部分議員抨擊川普的做法，共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)在X發文，直指任何未經國會審查而撤銷獲批准的撥款，都明顯違反了法律，況且撥款已獲兩黨通過及簽署成為法律。

參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)也指責這種「私下撤銷」做法，是「非法的單邊否決」。