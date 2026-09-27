我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

難民移民補助款 國會已通過 川普硬撤回

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會通過的補助款，川普政府動用罕見行政權撤回。(美聯社)
國會通過的補助款，川普政府動用罕見行政權撤回。(美聯社)

川普政府動用罕被使用且備受爭議的行政權，撤回已獲國會批准，用於移民服務及促進多元化項目的經費，這項做法馬上遭兩黨部分議員抨擊為違法。

綜合美聯社等媒體報導，白宮管理及預算局(OMB)表示，此次撤回 8.1億元撥款，主要是針對「最具危險性的政府支出」。

遭撤回的資金主要涉及衛生與公眾服務部(HHS)下屬的難民安置辦公室(ORS)的項目，為數高達5.67億元。白宮聲稱川普的嚴打非法移民政策已遏制非法移民入境，這些資金再無必要。

遭撤資的還有國土安全部(DHS)一項名為「替代拘留個案管理試點計畫」，涉及1500萬元，是用於管理遭移民及海關執法局(ICE)監管的無證移民。

公民及移民服務局(USCIS)幫助新移民學習英語及歷史的計畫，也撤資1000萬元，白宮直指是不必要的浪費性支出。

其他還包括協助移民學生的項目、針對少數族裔的商業發展計畫、住房諮詢等。

這筆資金已獲國會批准，但川普採取名為「口袋式撤回」(pocket rescission)的手段撤回。1977年時任總統卡特(Jimmy Carter)採用這個手法撤回撥款，但他是在45天期限前很早就提出撤回資金，而這次也並非川普首次運用這項權力。

他去年以同樣手法凍結國會批准的49億元對外援助資金，雖然面對訴訟，但獲最高法院裁定可行，今次則將目標指向國內支出。

外界認為川普動用「口袋式撤回」撥款，顯然是要加強行政機關的控制，從而削減國會權力。

根據聯邦法律，國會有45天的時間審查總統提出的削減支出計畫，但川普是在聯邦財政年度僅剩五天時宣布有關措施，而且眾院在11月期中選舉前處於休會期，國會實際上無法審查。

兩黨部分議員抨擊川普的做法，共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)在X發文，直指任何未經國會審查而撤銷獲批准的撥款，都明顯違反了法律，況且撥款已獲兩黨通過及簽署成為法律。

參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)也指責這種「私下撤銷」做法，是「非法的單邊否決」。

精華 FAQ

  • 白宮管理及預算局宣布撤回8.1億元撥款，重點包括難民安置、無證移民管理、新移民英語與歷史課程，以及少數族裔商業發展和住房諮詢等項目。

  • 口袋式撤回是總統在國會45天審查期內，以接近財年結束前提出撤銷撥款，讓國會難以及時表決。批評者認為這等同繞過國會，屬違法的單邊否決。

  • 共和黨參議員柯林斯與民主黨撥款委員會領袖莫瑞都公開反對，指責未經國會審查就撤銷已批准撥款，明顯違反法律，也削弱了國會對預算的監督權。

移民 川普 非法移民

上一則

美方事先撤下5展品迎接習近平 清單曝光 包括涉台文件「舊金山和約」

下一則

選前燃料稅假期 多州祭出減稅、停徵

延伸閱讀

川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算

川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算
曾喊消除浪費…川普政府擴充移民拘留設施 浪費驚人

曾喊消除浪費…川普政府擴充移民拘留設施 浪費驚人
川普：明年難民收容上限1萬7500名 以南非白人難民為主

川普：明年難民收容上限1萬7500名 以南非白人難民為主
川普2.0 已刪/凍全國1770億元聯邦贈款

川普2.0 已刪/凍全國1770億元聯邦贈款

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點