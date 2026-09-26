川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算
美國總統川普今天宣布計畫暫扣國會已核准的逾8億美元經費，這筆支出原訂用於移民、種族與教育等計畫。
路透報導，這是川普政府與國會爭奪國家預算支配權的最新一波角力。
白宮在宣布相關計畫的聲明中表示，「川普總統致力運用一切可能的工具，削減浪費且無益於美國民眾的政府支出」。 聲明還列出數個受影響的計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等。
美國憲法賦予國會預算支配權，但白宮表示，上述計畫助長非法移民、加劇種族緊張，並以誇大風險的方式處理環境問題。
白宮此次採用一種稱為「口袋撤銷」（pocket rescission）的罕見手段，試圖繞過國會。口袋撤銷是指，在國會有45天時間審議撤銷要求的情況下，總統在經費即將到期前才提出撤銷請求，使國會來不及完成相關程序，經費也因會計年度結束而無法動用。美國會計年度在9月底結束。
共和黨籍聯邦參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）形容，這項手段「違法」。
她表示，「這是白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）再度試圖削弱國會掌握政府財政支出的憲法權力。任何未經國會批准就撤銷已撥經費的做法，都是明顯違反法律。」
美國最高法院去年拒絕阻止川普採用相同手段，暫扣國會已核准的49億美元對外援助，相關訴訟目前仍在進行。
他計畫暫扣逾8億美元、已獲國會核准的預算，原本要用於移民、種族與教育相關計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等項目。 白宮以口袋撤銷方式，在會計年度即將結束前提出撤銷請求，利用國會45天審議期來不及完成程序，讓經費因年度到期而無法動用，藉此繞過國會。 共和黨參院撥款委員會主席柯林斯批評此舉違法，認為白宮企圖削弱國會的預算權。美國最高法院去年曾拒絕阻止類似作法，相關訴訟仍在進行。
精華 FAQ
他計畫暫扣逾8億美元、已獲國會核准的預算，原本要用於移民、種族與教育相關計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等項目。
白宮以口袋撤銷方式，在會計年度即將結束前提出撤銷請求，利用國會45天審議期來不及完成程序，讓經費因年度到期而無法動用，藉此繞過國會。
共和黨參院撥款委員會主席柯林斯批評此舉違法，認為白宮企圖削弱國會的預算權。美國最高法院去年曾拒絕阻止類似作法，相關訴訟仍在進行。
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