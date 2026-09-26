川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算

美國總統川普25日在白宮接待中國國家主席習近平夫婦。(美聯社)

美國總統川普 今天宣布計畫暫扣國會已核准的逾8億美元經費，這筆支出原訂用於移民 、種族與教育等計畫。

路透報導，這是川普政府與國會爭奪國家預算支配權的最新一波角力。

白宮在宣布相關計畫的聲明中表示，「川普總統致力運用一切可能的工具，削減浪費且無益於美國民眾的政府支出」。 聲明還列出數個受影響的計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等。

美國憲法賦予國會預算支配權，但白宮表示，上述計畫助長非法移民 、加劇種族緊張，並以誇大風險的方式處理環境問題。

白宮此次採用一種稱為「口袋撤銷」（pocket rescission）的罕見手段，試圖繞過國會。口袋撤銷是指，在國會有45天時間審議撤銷要求的情況下，總統在經費即將到期前才提出撤銷請求，使國會來不及完成相關程序，經費也因會計年度結束而無法動用。美國會計年度在9月底結束。

共和黨籍聯邦參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）形容，這項手段「違法」。

她表示，「這是白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）再度試圖削弱國會掌握政府財政支出的憲法權力。任何未經國會批准就撤銷已撥經費的做法，都是明顯違反法律。」

美國最高法院去年拒絕阻止川普採用相同手段，暫扣國會已核准的49億美元對外援助，相關訴訟目前仍在進行。