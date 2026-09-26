我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

川普再砍移民、種族與教育經費 擬暫扣逾8億美元已核准預算

中央社／華盛頓25日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普25日在白宮接待中國國家主席習近平夫婦。(美聯社)
美國總統川普25日在白宮接待中國國家主席習近平夫婦。(美聯社)

美國總統川普今天宣布計畫暫扣國會已核准的逾8億美元經費，這筆支出原訂用於移民、種族與教育等計畫。

路透報導，這是川普政府與國會爭奪國家預算支配權的最新一波角力。

白宮在宣布相關計畫的聲明中表示，「川普總統致力運用一切可能的工具，削減浪費且無益於美國民眾的政府支出」。 聲明還列出數個受影響的計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等。

美國憲法賦予國會預算支配權，但白宮表示，上述計畫助長非法移民、加劇種族緊張，並以誇大風險的方式處理環境問題。

白宮此次採用一種稱為「口袋撤銷」（pocket rescission）的罕見手段，試圖繞過國會。口袋撤銷是指，在國會有45天時間審議撤銷要求的情況下，總統在經費即將到期前才提出撤銷請求，使國會來不及完成相關程序，經費也因會計年度結束而無法動用。美國會計年度在9月底結束。

共和黨籍聯邦參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）形容，這項手段「違法」。

她表示，「這是白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）再度試圖削弱國會掌握政府財政支出的憲法權力。任何未經國會批准就撤銷已撥經費的做法，都是明顯違反法律。」

美國最高法院去年拒絕阻止川普採用相同手段，暫扣國會已核准的49億美元對外援助，相關訴訟目前仍在進行。

精華 FAQ

  • 他計畫暫扣逾8億美元、已獲國會核准的預算，原本要用於移民、種族與教育相關計畫，包括難民援助、少數族裔企業發展及海外保育等項目。

  • 白宮以口袋撤銷方式，在會計年度即將結束前提出撤銷請求，利用國會45天審議期來不及完成程序，讓經費因年度到期而無法動用，藉此繞過國會。

  • 共和黨參院撥款委員會主席柯林斯批評此舉違法，認為白宮企圖削弱國會的預算權。美國最高法院去年曾拒絕阻止類似作法，相關訴訟仍在進行。

移民 川普 非法移民

上一則

習近平結束訪美返中 川習年底前可能再會面2次

延伸閱讀

川普新計畫：1年收最多1萬7500難民「南非白人為主」

川普新計畫：1年收最多1萬7500難民「南非白人為主」
川普：明年難民收容上限1萬7500名 以南非白人難民為主

川普：明年難民收容上限1萬7500名 以南非白人難民為主
川普為何突封殺CNN等3媒體？分析：一周內3度被打臉 拿媒體當出氣包

川普為何突封殺CNN等3媒體？分析：一周內3度被打臉 拿媒體當出氣包
教育部反DEI 砍6億元師資培訓補助 但遭聯邦法官否決

教育部反DEI 砍6億元師資培訓補助 但遭聯邦法官否決

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10
中國國家主席習近平夫婦抵達華府，兩人步下專機前，多名美軍人員跪在地上整理紅毯的畫面在美國社群瘋傳，挨轟「太丟臉」。(歐新社)

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

2026-09-24 03:00
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了