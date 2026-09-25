NBC民調：期中選舉民主黨取得最大領先優勢 川普支持率探低

據報導，在「美國民眾比較希望由民主黨還是共和黨控制國會」的民調中，民主黨以52%領先9個百分點，對上共和黨的43%。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： NBC民調顯示民主黨以52%對43%領先共和黨。

NBC民調顯示民主黨以52%對43%領先共和黨。 重點二： 獨立選民明顯轉向民主黨，差距擴大至16個百分點。

獨立選民明顯轉向民主黨，差距擴大至16個百分點。 重點三：川普支持率自50%降至39%，獨立選民僅26%

期中選舉進入最後衝刺階段，國家廣播公司新聞網(NBC News)最新公布的民調 平均值顯示，民主黨 目前正擁有迄今為止最大領先優勢，而川普 總統的支持率則跌至明顯低點。

據報導，在「美國民眾比較希望由民主黨還是共和黨控制國會」的民調中，民主黨以52%領先9個百分點，對上共和黨的43%。兩黨在川普總統去年重返白宮後的幾周內勢均力敵，但獨立選民逐漸開始傾向由民主黨控制的國會，這些選民對川普以及他的經濟政策尤其感到失望。

NBC新聞是以所有符合特定方法論及透明度標準的公開民調進行加權計算出的民調平均值，資料追溯至川普第二任期執政之初。川普第二任期初期，獨立選民以約6個百分點的差距偏好民主黨；去年上半年，他們逐漸朝民主黨方向移動，到了2025年秋季及2026年初，這一趨勢開始加速，到了春季，偏好民主黨的領先幅度約達20個百分點。當時，民眾對川普處理經濟問題、伊朗戰爭，以及兩名美國人遭聯邦移民官員殺害所累積的不滿開始爆發。

此後，共和黨始終未能完全挽回獨立選民的支持。根據民調平均值，目前民主黨在國會選舉中獲得獨立選民的支持，領先共和黨16個百分點。雖然民調回答並不一定轉化為實際選舉結果，但在政治獨立選民中取得如此強勁的表現，是有利於民主黨的跡象之一。

川普的支持率平均值在剛上任時為50%，現已降至39%，另有59%不認同他迄今的施政表現。獨立選民以及共和黨選民(變動程度較低)的態度變化，可以解釋他目前在選民中的低支持率。

在第二任期最初半年內，川普在共和黨選民中的支持率一直在80%中段至80%後段之間波動。但如今民調平均值顯示他在共和黨選民中的支持率已降至79%，出現幅度不大但值得注意的下滑。獨立選民對川普的支持率則進一步降至26%。

選民尤其對川普處理兩項核心議題的方式感到失望：經濟、邊境安全與移民。2025年4月，NBC新聞與SurveyMonkey合作進行的Decision Desk民調發現，40%的美國成年人認同川普處理通膨及生活成本問題的方式，60%不認同。到了今年4月的民調，支持比例已降至32%，不支持比例則升至68%。

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