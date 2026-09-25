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法官深夜解除川普禁令 一度被擋3媒體恢復進白宮採訪

記者胡玉立／綜合報導
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MS NOW記者勞拉·巴倫-洛佩茲(左)和傑克·特雷勒(右)24日已恢復在白宮報...
MS NOW記者勞拉·巴倫-洛佩茲(左)和傑克·特雷勒(右)24日已恢復在白宮報導新聞。(歐新社)

華府聯邦地方法院承審法官凱利(Timothy Kelly)23日深夜發布臨時禁制令，解除川普總統禁止CNN、MS NOW、Politico三家媒體進入白宮採訪的命令。三家媒體24日清晨試圖進入白宮時一度仍被拒門外，原告律師還曾請求凱利召開緊急聽證會；但川普政府上午啟動恢復採訪證程序允許媒體人員領回證件，三家媒體記者重獲進入白宮權限。

但媒體對川普白宮的報導情況，還未恢復正常。就在中國國家主席習近平訪問華府、並出席國宴這個備受矚目的日子裡，竟沒有一家美國主要電視台進行現場直播。

川普在網路上發文表示，電視台「拒絕報導多年來最盛大、最精彩的活動之一……因為他們知道活動會有多麼成功，他們不希望川普因此獲得功勞。」

華爾街日報報導，凱利發出的臨時禁制令將維持14天，他將在這段期間決定是否在訴訟全程中延長禁制令效力。對前述三家新聞機構來說，這是他們與川普政府交鋒的初步勝利。

凱利是川普任命的法官，他23日深夜裁決指出，川普政府吊銷三家媒體記者採訪證的做法，很可能並未遵循「符合憲法要求的正當程序」。所謂「正當程序」通常要求給予當事人通知及提出異議的機會。

凱利並表示，政府官員以「國家安全利益」為由實施禁入白宮禁令，卻未能提供充分證據支持；反而是將焦點放在川普所謂媒體報導「不實」和「負面」處。

川普稍早預料到可能敗訴，已暗示若法院下令恢復記者證件，他將提出上訴；但他也表示自己「大概」會遵守裁決。

川普18日於社群媒體宣布禁止三家媒體進入白宮採訪，理由是他認為這些媒體過去兩年來對其政府報導不公，讓他感到「厭煩」，還稱未來可能考慮禁止其他媒體。CNN、MS NOW和Politico的記者19日清晨隨即被拒白宮門外；21日CNN記者還被川普政府取消原定在紐約聯合國大會進行的聯合採訪(pool coverage)任務。

三家媒體機構21日提起訴訟以「捍衛其憲法第一修正案權利」，強調「政府無權決定新聞機構報導或發布何種內容」。凱利23日舉行聽證會，聽取兩造辯論。

CNN白宮記者克萊恩24日已在白宮恢復報導新聞。(美聯社)
CNN白宮記者克萊恩24日已在白宮恢復報導新聞。(美聯社)

精華 FAQ

  • 法官凱利深夜發布臨時禁制令，暫時解除川普政府對CNN、MS NOW與Politico的禁入命令，期限14天，並在此期間決定是否延長效力。

  • 24日清晨，三家媒體原本仍被拒於白宮門外，原告律師還曾請求緊急聽證；直到川普政府上午啟動恢復採訪證程序，記者才重新取得入場權限。

  • 凱利指出，政府吊銷採訪證很可能未遵循憲法要求的正當程序，也未提供足夠證據支持以國安為由的禁令，反而把焦點放在媒體報導不實與負面。

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