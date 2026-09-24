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史考特：期中選舉共和黨要保住多數席次 正處於「生死存亡之戰」

記者顏伶如／即時報導
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南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)23日在一場閉門會議中說，共和...
南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)23日在一場閉門會議中說，共和黨要保住多數席次，目前正處於「生死存亡之戰」。（路透）

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，多名與會人士證實，負責共和黨參院選舉事務的共和黨參議院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)主席、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)23日在一場閉門會議中說，共和黨要保住多數席次，目前正處於「生死存亡之戰」。

消息人士說，距離11月期中選舉剩下不到6周，史考特在會中表示，委員會接下來將把資金集中投入幾個選情膠著的選區，用來保衛共和黨現有席次，或者翻轉民主黨現有席次。

史考特在會中發言指出，共和黨必須克服困難政治環境的挑戰，今年期中選舉才能繼續維持參院多數席次。他說：「勝負難料的選區數量創新高，我們現正處於生死存亡之戰。」

他表示，共和黨希望保住緬因州、德州、俄亥俄州、愛阿華州、阿拉斯加州席次，在民主黨現任參議員即將退休的新罕布夏州、密西根州發動攻勢。

川普總統支持度下跌，選民對生活成本走高、伊朗戰爭等感到不滿，共和黨聯邦參眾議員面臨不利的政治因素。民主黨試圖把握大環境趨勢，在俄州、德州、愛阿華州、阿拉斯加州等紅州拿下共和黨參議員席次。

在閉門會議簡報中，史考特指出，共和黨可以效法民主黨2022年選舉策略。當時民主黨失去眾議院掌控權，拜登總統支持度低迷，但民主黨仍在期中選舉增加一席參院席次。

尋求任期「六連霸」的共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)，由於緬州政治趨勢日漸左傾，被認為選情最為脆弱。不過，柯林斯曾多次在艱難的連任選舉勝出，2020年時選舉資金雖然大幅落後民主黨挑戰者，最後她仍以得票率領先8.6%的結果勝選。

多項民調顯示，共和黨北卡羅來納州聯邦參議員候選人瓦利(Michael Whatley)始終落後於曾任兩屆州長的民主黨候選人庫伯(Roy Cooper)。

史考特23日在會中對共和黨同僚表示，內部民調顯示北卡州、明尼蘇達州支持度差距正在縮小。前體育記者塔弗亞(Michele Tafoya)代表共和黨角逐明尼蘇達州聯邦參議員，迎戰民主黨對手、副州長弗拉納根(Peggy Flanagan)。

精華 FAQ

  • 他表示，共和黨若要守住參院多數席次，眼下正處於一場「生死存亡之戰」。他也提醒同僚，勝負難料的選區數量創新高，形勢相當嚴峻。

  • 史考特說，委員會將把資金優先投入幾個膠著選區，重點守住緬因、德州、俄亥俄、愛阿華與阿拉斯加，同時在新罕布夏和密西根對民主黨發動攻勢。

  • 報導指出，川普支持度下跌、選民對生活成本上升不滿，以及國際局勢帶來的政治壓力，都讓共和黨處於不利環境；民主黨則試圖趁勢在紅州搶攻席次。

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