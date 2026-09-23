川普成「豬隊友」？期中大考前共和黨人人自危 伊朗、川習會唱反調

隨期中選舉逼近，共和黨議員與總統川普的裂痕漸深。 （美聯社）

美國總統川普 22日在聯合國的舞台上展現強硬姿態，華府卻有多位共和黨議員開始與他唱反調，是川普二進白宮以來的罕見局面，反映黨內不滿他並未充分關注民眾的生活負擔，進而衝擊期中選舉選情。

伊朗 戰爭

兩名爭取參議員席次的共和黨人—愛荷華州眾議員辛森與密西根州的羅傑斯—21日呼籲川普結束伊朗戰爭，這場戰爭已使汽柴油價格飆升。

曾任眾議院情報委員會主席的羅傑斯21日在影片中說：「對伊朗的戰爭必須結束，而且要儘快結束。」

參議院本周稍晚將再度表決一項涉及伊朗戰爭權限的決議案。即將退休的北卡羅萊納州共和黨參議員提里斯，預料將倒戈，與民主黨人一道投票支持結束戰爭，其他人也可能跟進。

川普22日重申，考慮與伊朗達成協議時，他不會把選舉納入考量。但黨內壓力日益升高，可能為他的政治盤算增添新變數。

燃料價格大漲

川普決定與以色列聯手攻擊伊朗，帶動油價飆升，讓共和黨候選人備感壓力，多位共和黨議員因此呼籲採取強力措施，壓低燃料成本。

阿拉斯加州參議員蘇利文是共和黨連任選情最危險的現任議員之一。他22日加入愈來愈多共和黨人的行列，呼籲禁止柴油出口。蘇利文說：「柴油價格實在高得太離譜。」

阿拉斯加州高度仰賴柴油，以及與柴油性質相近的取暖油。許多偏遠社區靠柴油發電機供電，當地天候嚴酷，貨物運輸距離漫長，每人平均柴油與家用取暖油用量超過全國平均的四倍。辛森也同聲呼籲，要求川普暫停柴油出口，並暫停徵收汽油稅。

美國柴油零售價格首度突破每加侖6.5美元，也重創正準備收割的「穀物帶」農民，以及全美各地的卡車司機。

川普22日在聯合國大會場邊表示，他已敦促幕僚支持禁止美國柴油出口。不過，內政部長柏根與能源部長萊特都反對出口禁令。萊特強調，美國正著重增加供應，而非限制對外銷售。

參議員柯林斯則呼籲釋出東北部家用取暖油儲備，以抑制成本上漲。

柯林斯代表緬因州，是本次尋求連任的共和黨參議員中，唯一來自川普在2024年敗選州的人。根據該州能源資源部門的資料，截至上周，當地取暖油價格比去年同期上漲74%。

這名陷入連任苦戰的參議員，22日與同樣代表緬因州的參議員金恩聯名致函川普，要求釋出東北部家用取暖油儲備，以免緬因州民眾承受高昂油價帶來的沉重負擔。金恩是獨立議員，但投票立場與民主黨一致。

兒子婚禮引發反彈

共和黨籍猶他州參議員柯提斯，則特別衝著川普之子小川普而來，指他接受一名與俄國領導人普亭關係密切的俄國寡頭出資，舉辦婚慶活動。

柯提斯22日上午在社群媒體發文說：「烤麵包機確實是結婚禮物。但由與普亭有關的寡頭出錢，在私人島嶼舉辦派對，就是另一回事了。」

川習會 規格

向來是川普可靠盟友的參議院軍事委員會主席威克，也嚴厲批評川普本周接待中國國家主席習近平的安排。

威克在參議院發言說：「坦白說，考量到習主席與中國共產黨和我們之間存在的種種令人憂心的問題，如果白宮曾徵詢我的意見，我會建議總統不要邀請習近平到華府，甚至還給予他如此鋪張的款待。」

威克在這番措辭激烈的發言中，嘲諷白宮規劃的國宴，並敦促川普聚焦迫切的軍事與人權議題。

威克說：「我們的三軍統帥（指川普）應該記住，他的客人是一名殘暴、未經選舉產生、壓迫人民的獨裁者。他企圖支配鄰國，龐大的軍備更直接瞄準美國。」