美軍上校升准將要過新關卡 赫塞斯：不看紙面資格 改考臨場決策

美國國防部長赫塞斯18日在五角大廈出席紀念美軍戰俘與失蹤人員（POW/MIA）的儀式。(路透)

美國國防部 長赫塞斯 22日宣布，五角大廈 正調整將領晉升制度，希望在高階軍官階層「削減官僚作風，真正落實任人唯才」。

國會山莊報22日報導，赫塞斯在社群媒體發布的影片中宣布，國防部今年將推出「聯合作戰人員評估」（Joint Warfighter Evaluation，JWE），針對符合資格的上校級軍官進行戰場情境評估，依據他們「作戰、適應並取勝的能力」，篩選準備晉升准將的人選。

赫塞斯指出，儘管美軍的骨幹是士官，但勝利取決於領導他們的指揮官。美國需要能夠駕馭混亂戰場的作戰人員，指揮官也應根據「經過證明的能力，而不是紙面資格」來挑選。

現行制度由晉升委員會依據軍官整個軍旅生涯累積的上級評鑑審議升遷。根據國會山莊報取得的內部文件，各軍種都將採用各自版本的JWE。

陸軍將先進行書面評估，再進行數位兵棋推演；空軍與太空軍先接受2小時線上分析測驗，再進行1小時互動式模擬；海軍軍官須前往海軍戰爭學院，接受3小時書面評估及2至3小時兵棋推演；陸戰隊則須透過AI平台接受8小時遠端評估，結合書面評估與情境判斷測驗。

聯合參謀部則將採「混合」模式，評估50至60名聯合部隊參謀學院（Joint Forces Staff College）學員，先由學員獨立完成書面分析，再到維吉尼亞州諾福克的學院進行「實體、AI輔助的執行階段」。

赫塞斯將新評估比擬為美國投入二戰前舉行的「路易斯安那演習」（Louisiana Maneuvers），當時約40萬名官兵透過兵棋演習，評估美軍訓練、後勤與指揮能力。他說，這類測試造就了領導諾曼第登陸與解放西歐的艾森豪、後來監督美軍韓戰期間政策制定的首任參謀首長聯席會議主席布萊德雷（Omar Bradley），以及指揮二戰太平洋戰區的尼米茲（Chester Nimitz）等將領。

赫塞斯曾任福斯新聞主持人，也曾在陸軍國民兵服役，長期對軍方晉升制度頗有微詞，也曾阻擋陸海空軍多名軍官晉升准將，其中相當多是黑人及女性軍人。他表示，JWE將把「路易斯安那演習」的標準帶到現代多領域作戰中，「這是一套客觀、一視同仁的評量機制，評估情境只看受測者在壓力下做出的作戰決策。」