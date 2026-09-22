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川普新計畫：1年收最多1萬7500難民「南非白人為主」

中央社／舊金山22日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

根據美國總統川普政府今天提交國會的通知書，川普政府計畫未來12個月內設定1萬7500人的難民接收上限，「主要」對象為南非白人。

路透報導，川普先前聲稱，南非白人（Afrikaner，主要為荷蘭、德國及法國等歐洲移民後裔）在非裔占多數的南非因種族面臨迫害，但南非政府否認這項說法。

川普去年1月上任後暫停美國所有難民接收計畫，並表示僅在符合美國最佳利益的情況下才會恢復接收。他在數週後推動接納南非白人，引發維護難民權益人士抨擊此舉排除其他國家逃離迫害與暴力的人士。

美國國務院提交國會官員的通知書說，政府「預期南非白人將完全融入美國，且融入方式能為美國公民保留納稅人資源」。

通知書說，依照這項擬議接收上限安置難民，預計將耗資約5億美元（約新台幣159億元）。

根據國務院截至8月的資料，截至今年9月30日的會計年度，近3000名獲准以難民身分入境者中僅3人不是南非人。

相較之下，前總統拜登政府在2024會計年度從數十個國家接收超過10萬名難民。

為難民發聲的全球庇護所（Global Refuge）總裁兼執行長維納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）在聲明中說：「一項只聚焦特定族群、排擠其他所有人的難民計畫，形同放棄我們在全球人道領域的領導地位，也是離棄數以千計弱勢家庭。」

精華 FAQ

  • 根據提交國會的通知書，川普政府計畫在未來12個月內將難民接收上限設為1萬7500人，這是美國近期難民政策的重要調整。

  • 通知書與先前政策都顯示，這項安排主要以南非白人為接收對象；川普政府稱他們在南非面臨種族迫害，但南非政府否認這種說法。

  • 難民權益人士認為，這是只聚焦特定族群的做法，等同排除其他逃離迫害與暴力的人；同時，該計畫預估還要耗費約5億美元。

川普 南非 非裔

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