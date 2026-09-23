問鼎2028 范斯面臨黨內初選批判 恐被迫修改川普政策

由於問鼎2028年大選逐漸出現黨內挑戰者，副總統范斯在初選過程中可能被迫修改某些不受歡迎的川普政策。(歐新社)

華盛頓郵報22日分析，由於問鼎2028年大選逐漸出現黨內挑戰者，副總統范斯 在初選過程中可能被迫修改某些不受歡迎的川普 政策。除了共和黨 德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)之外，肯塔基州參議員保羅(Rand Paul)也表示正在考慮參選，路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)與克魯茲，前幾周均造訪共和黨總統初選第一站的愛阿華州。

新罕布夏州是共和黨總統初選第二站，佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)18日參加當地一場共和黨晚宴活動前對媒體表示不會參選總統。不過，史考特後來在晚宴上發言時說，白宮工作比參議院工作更有吸引力。

並未宣布參選卻引發參選傳聞的共和黨人士，史考特不是唯一。

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)尋求連任卻在今年5月初選敗給川普背書候選人，媒體報導傳出馬西可能參加2028年總統初選。

報導指出，如果共和黨初選提名過程出現內鬥，被視為川普接班人的范斯屆時將不得不修改某些不受歡迎的川普政策。自從前副總統高爾(Al Gore)以來，並沒有現任副總統在競爭激烈的初選勝出角逐總統選舉，目前川普施政滿意度比高爾試圖在2000年大選接班的前總統柯林頓更低。

共和黨總統初選要到期中選舉結束後才開跑，范斯支持度目前仍遙遙領先。不過，某些潛在挑戰者已經對范斯與川普政府政策提出批判。馬西便說，范斯與川普政府官員頻頻犯錯，失去參選資格。克魯茲則批評范斯在處理伊朗問題上的決策紀錄。

保羅接受媒體訪問時說，如果參加初選將反對關稅、對外開戰及聯邦政府持有企業股份。保羅反對項目都是川普政府當前政策。

保羅表示，是否參選目前機率是一半一半，期中選舉前不會做出決定。他說：「共和黨初選選民站在我這邊的比站在其他人那邊的還多。」

克魯茲與保羅都曾在2016年參加共和黨總統初選。克魯茲在愛阿華州與另外十州勝出，不過後來宣布退選，轉而支持川普。保羅在愛州初選得票率排名第五之後便宣布停止競選活動。